中國雙曲線二號運載火箭亮相

中評社北京10月18日電／18日，正在北京舉行的2019中關村論壇“中關村國際前沿科技成果展”上，中國首枚入軌級別的液氧甲烷動力可重復使用運載火箭——雙曲線二號首次公開亮相，計劃于2021年執行首次入軌發射任務，或將填補中國可重復使用液體運載火箭的空白。



新華社報道，雙曲線二號是北京星際榮耀空間科技有限公司獨立設計、研發的一款可重復使用的小型液體運載火箭。星際榮耀技術副總裁董彥民介紹，雙曲線二號一子級可重復使用多次，能為火箭節省70%以上的製造成本，可滿足近年來日益增多的中小衛星組網等發射服務需求，也可廣泛提供應急發射服務、搭載服務等。未來，星際榮耀還將開展亞軌道載人飛行業務，乘客可以體驗失重狀態的超高速亞軌道飛行。



根據此次星際榮耀在論壇上公佈的數據顯示，雙曲線二號運載火箭採用兩級串聯構型，一、二級採用相同狀態的15噸級可重復使用液氧甲烷液體火箭發動機，其中一級安裝9台，二級安裝1台。一子級箭體直徑為3.35米，二子級箭體直徑為2.25米，火箭全長約28米，起飛重量約90噸，近地軌道最大運載能力為1.9噸，500公里太陽同步軌道運載能力為1.1噸（不回收）/0.7噸（可回收）。



“火箭一子級具有垂直著陸回收功能，發射成本遠低於傳統一次性運載火箭。”董彥民說，火箭採用清潔推進劑，具有綜合性能強、可靠性高、成本低等特點，可以提供優質的衛星發射服務。計劃于2020年執行火箭一子級“拋物線”百公里垂直起降試驗，2021年執行首次入軌發射任務。