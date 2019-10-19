第三季度經濟增長6% 國內支撐因素較多

毛勝勇回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京10月19日電（記者 張爽）國新辦18日召開記者會公布今年前三季度國民經濟運行情況，其中第三季度國內生產總值增長6.0%，是1992年以來的最低值，也低於外界此前6.1%的預期。國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，儘管外部存在不確定性，但是國內確定性的支撐因素還是比較多，今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。



毛勝勇指出，國內確定性的支撐因素有：第一，服務業的支撐能力在不斷地增強。前三季度，服務業增加值增長速度為7%，這是一個比較好的增長速度。現在從服務消費的一些指標看，比如消費市場、居民消費中的服務消費支出看，服務消費的增長速度超過10%，服務消費保持比較快的增長，將拉動服務業有比較好的增長勢頭，服務業“穩定器”的作用會不斷鞏固。



二是消費潛力不斷釋放。前三季度最終消費支出對經濟增長貢獻率保持在60%以上，特別是隨著居民收入保持比較快的增長，消費環境不斷改善，社會保障水平不斷提高，供給能力不斷增強，消費的基礎性作用會不斷加強。



三是轉型升級的態勢持續發展。從製造業來看，9月規模以上工業中高技術產業增加值同比增長11%，比上月加快4.9個百分點；9月戰略性新興產業的增長速度也超過9%。從投資來看，短板領域投資、高技術領域投資持續保持比較快的增長，1-9月高技術產業投資、社會領域投資增長速度都在13%以上。



四是政策效果持續顯現。今年以來，國家出台了一系列大力度減稅降費的政策，效果在不斷顯現。同時還增加了地方專項債的規模和加快了發行進度，效果也不斷顯現。最近幾個月固定資產投資中，基礎設施投資在逐步回升。金融領域不斷增加對實體經濟的支持、促進實際利率下行等方面也是有成效的，有些效果在顯現，有的效果後面會繼續顯現。

