為何經濟增速放緩不影響就業？毛勝勇解析

毛勝勇回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京10月19日電（記者 張爽）國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇昨日在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上表示，前三季度，全國城鎮新增就業1097萬人，完成全年目標任務的99.7%。9月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。其中，25-59歲人口調查失業率為4.6%，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。9月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.7小時。三季度末，農村外出務工勞動力總量18336萬人，比上年同期增加201萬人，增長1.1%。



經濟增速放緩，為什麼調查失業率沒有明顯上升？毛勝勇表示，第一，經濟增長速度儘管略有放緩，但是這個速度放在全球還是比較不錯的。另外，隨著經濟體量的擴大，每增長一個百分點帶來的經濟增量也是在擴大的。經濟增量在擴大，能夠吸納的就業規模也是在增長。



第二，和現在的產業結構變化也有比較大的關係。剛才講到服務業保持比較快的增長，服務業增加值占GDP比重在繼續提高。服務業總體來看是就業的蓄水池，這樣的產業結構對就業的吸納能力在不斷地增強，或者說經濟增長的就業彈性在增加，這也是一個重要原因。



第三，國家出台了積極的就業政策。比如說，推動大眾創業萬眾創新，實施更加靈活的就業政策等，特別是對重點就業群體的就業開展幫扶，如增加就業培訓等這樣一系列政策也取得了比較好的效果。



第四，中國的新產業、新業態、新商業模式不斷興起壯大，也為就業規模的擴大、就業容量的拓展提供了空間。



毛勝勇說，綜合這些因素來看，儘管經濟增速小幅放緩，但就業形勢總體保持平穩。但還要看到，就業內部有一些結構性矛盾。比如，全國城鎮調查失業率是比較平穩的，但是也有個別地區調查失業率比較高，青年人的失業率比整體失業率高一些，大學生就業相對困難一點。現在結構性的矛盾是，一方面企業招工難，同時還有一部分大學生就業也比較難。但總的來看，就業市場是比較平穩的，當然就業結構性矛盾也需要關注。

