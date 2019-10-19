前三季度房地產開發投資同比增長10.5%

國新辦新聞局壽小麗主持記者會（中評社 張爽攝） 中評社北京10月19日電（記者 張爽）國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇昨日在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上表示，前三季度，全國房地產開發投資98008億元，同比增長10.5%。全國商品房銷售面積119179萬平方米，同比下降0.1%；全國商品房銷售額111491億元，增長7.1%。房地產的定位很明確“房住不炒”，也不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段。房地產的發展，總的來看是平穩、健康、有序的。



第一財經記者：前三季度全國房地產開發投資同比增長10.5%，您認為這種兩位數的增長是否可持續？您如何看待房地產對於經濟的拉動作用？謝謝。



毛盛勇：您提的兩個問題。關於房地產市場，第一還是堅持房子是用來住的不是用來炒的基本定位。當前從房價來看比較平穩，房地產開發投資的增長速度，今年1-9月累計增速基本穩定在10%以上，投資也比較平穩，房地產的銷售略有下降。從這幾個主要指標看，房地產市場總體比較平穩。另外，從其他幾個方面的情況看，包括房價的情況、土地銷售的情況，房地產市場總體保持了基本平穩的走勢。



第二個房地產的拉動作用。房地產的定位很明確“房住不炒”，也不把房地產作為短期拉動刺激經濟的手段。房地產的發展，總的來看是平穩、健康、有序的。

