聯合早報：新中關係繼續蓬勃發展

中評社香港10月18日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，我國副總理王瑞傑帶領龐大政府代表團，訪問中國重慶、天津和北京，並首次以新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）聯合主席的身份主持JCBC會議。王瑞傑行前發表署名文章《新中攜手共攀新高峰》，在JCBC會議後接受我國媒體採訪，皆傳達要把新中雙邊合作帶上更高水平的信號，在在顯示第四代領導班子要在前人的基礎上，拓寬加深新加坡與中國的緊密雙邊合作關係。



王瑞傑在重慶參加JCBC第15次會議後說，新加坡與中國的關係非常好且富於實質，兩國明年迎來建交30周年，將在堅實的基礎上把雙邊合作帶上更高水平。他在《新中攜手共攀新高峰》一文中說，他在本屆會議著重三大議題：鞏固新中兩國雙邊關係的基礎、JCBC應該再攀高峰，以及新中兩國可以將雙邊合作範圍向外擴大至本區域。由此不難看出，第四代領導人高度重視新中關係，而且對這個重要雙邊關係的未來發展已有明確的方向。此次代表團有七名內閣成員，都是第四代領導班子，顯示我國向中國表明，即將接班的領袖除了要加強雙邊合作，也要與中國領導人保持經常溝通，加強私人情誼。



王瑞傑此番訪華，也顯示了新中關係的延續性。已故建國總理李光耀與中國的情誼由來已久，在他領導下，新加坡開始深入參與中國劃時代的改革開放進程，並實現了新中的建交。第二代領導人接班後，鄧小平要借鑒新加坡的經驗來管理中國，掀起學習新加坡熱，新中也由此開展第一個政府間合作項目蘇州工業園。第三代領導上任後，新中成立JCBC和八個省或直轄市級經貿理事會，兩國合作面有了新的廣度。隨著第四代即將接棒，JCBC前任新方主席、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢，今年4月帶領第四代領導班子訪華，展現承前啟後的氣象。



新加坡與中國的這種由前人開拓、後人承接且不斷拓寬加深的關係，在國際雙邊合作上是絕無僅有的，也不容易為他國所模仿和複制，因為這當中既有歷史的機遇，也有血緣和文化背景上的聯繫。與中方維持這種密切的個人和雙邊關係，對於我們的領導人來說是有利的，因為這些第一手的中國聯繫、知識與人際關係，在世界格局出現動蕩、雙邊關係面臨不確定性或一般合作談判時，都能起到關鍵性作用。此外，這些上層關係的建立，也有助於推進各種政府間和民間合作，政聯企業互相投資，也帶動民企的投資活動，為兩地經貿和人員往來持續注入活力。新中兩國2018年雙邊貿易額達到1350億元，中國連續六年是我國第一大貿易夥伴；我國2017年對華投資1400億元，中國已多年是我國第一大投資目的地。