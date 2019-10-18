直擊中國空軍“20系列”新型戰機空中展示

10月17日，殲-20在活動上進行飛行展示。新華社 中評社北京10月18日電／新華社消息：“威龍”出擊，“鯤鵬”展翅。17日在吉林長春開幕的慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動上，空軍新一代隱身戰機殲-20和大型運輸機運-20亮相長春，做精彩的飛行展示。作為空軍新一代戰機的代表，“20系列”戰機志存高遠、走近民眾，在人民空軍70華誕到來之際再一次展現空天力量，傳播空天文化。



殲-20：長空鑄劍新航跡



伴隨著渦輪撕扯空氣的震撼聲浪，兩架殲-20戰機呼嘯而至。最大坡度盤旋、加力水平8字盤旋、水平翻轉、斜下降急轉……一系列動作驚險而精准，劇烈而連貫，給現場觀眾帶來了一場充滿速度、力量、動感與激情的視覺盛宴。



“在短暫緊凑的時間內，在機場上空如此狹小的空域裡，殲-20飛行員完成了一系列具有戰術意義的高難度機動動作，充分展示了飛行員精湛高超的技戰術水平和殲-20戰機優越的機動性能。”空軍指揮學院教授王明志說。



殲-20飛行展示指揮員、空軍某基地司令員張偉林接受記者採訪時說，作為我國自主研發的新一代隱身戰鬥機，殲-20列裝空軍作戰部隊以來，按照實戰化訓練標準，在體系作戰運用、戰術戰法創新方面深入研練，機群空戰訓練扎實展開。“實踐表明，殲-20戰機平台在態勢感知、信息對抗和協同作戰等多個方面都具備優勢。”他說。



因此，張偉林也不無遺憾地表示，這次空中展示只能涵蓋殲-20部分基本的特技動作，作為新一代的戰鬥機，殲-20“真正厲害”的隱身等能力是無法通過低空表演向公眾展示的。相比於能飛多高、多遠、多快這些“硬指標”，殲-20強大的任務系統是“軟指標”，也是強強對抗中發現對手、消滅對手的關鍵所在。



近年來，殲-20從首次亮相中國航展到列裝作戰部隊開展實戰化訓練，從單機展翅到多機編隊，飛出了長空鑄劍的航跡，更飛出了強國興軍的航跡。



“在慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動這樣一個特殊的時刻，殲-20在空軍航空大學所在地進行飛行展示，也對成長中的新飛行學員們傳遞了一個信號：通過努力學習和刻苦訓練，爭取成為空軍新一代隱身戰機的合格戰鬥員。”王明志說。

