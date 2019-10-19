中評鏡頭：VR滑雪走紅　冬博會秒變滑雪場

中國奧委會展台。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月19日電（記者 沈而忱）為期四天的2019國際冬季運動博覽會在北京17日在北京開幕。舉辦冬博會，不僅是兌現冬奧會申辦的承諾，更是弘揚奧林匹克精神，助力北京冬奧的重要舉措。作為全球冰雪第一展，本屆冬博會的展覽面積達3萬平米，設有奧運主題展區、國家組團、冬季及高山技術、室內冰雪技術、戶外和個人裝備、冬季旅遊目的地等十餘個主題展區，系統展現全球先進的裝備技術、冬季旅遊、冬季教育等產業成果。



奧運主題展區是熱度最高的展區之一。中國奧委會、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會、張家口市人民政府等多個與奧運相關的展台，向觀眾展示了冬奧會籌辦工作進展、場館規劃、運動項目等內容，圖文並茂、形式多樣，吸引了大量人流。中評社記者注意到，不少人走過路過，都不忘和冬奧會、冬殘奧會的吉祥物“冰墩墩”、“雪容融”合影留念，市民對冬奧會的熱情和關注可見一斑。



虛擬現實（VR）、9D電影等高科技設備也進入了奧運主題展區。記者在現場看到，展區內設有四台9D電影體驗設備，旁邊放置了一台VR模擬滑雪機，觀眾戴上VR眼鏡，踏上滑雪板，即可擁有逼真滑雪體驗，令冬博會秒變滑雪場。這些高科技互動讓觀眾大呼刺激。除了高科技互動設備，奧運展區還展出了中國體育代表團冬奧參賽歷史、歷屆冬奧會海報、冬季運動設備等展品，向觀眾普及冬奧知識與歷史。