中評社香港10月18日電／本週最後一個交易日，A股高開低走，主要股指悉數收跌，滬深股指跌幅雙雙超過1%。科創板表現明顯好於存量市場，大部分個股收漲。



新華社報道，今日上證綜指以2982.34點小幅高開，早盤上摸2987.20點後開始掉頭下行。下探2933.24點的全天低點後，滬指收報2938.14點，跌39.19點，跌幅達到1.32%。



深證成指收報9533.51點，跌111.88點，跌幅為1.16%。



創業板指數相對抗跌，跌0.58%，以1648.63點報收。中小板指數收報6044.63點，跌幅也達到了1.19%。



股指走弱的同時，滬深兩市個股普跌，僅700多只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市30多只個股漲停。創業板新股N佳禾掛牌上市，

首日漲幅約為44%。



科創板市場大多數個股上漲，表現明顯強於存量市場。方邦股份、山石網科漲幅超過6%。晶豐明源、杭可科技跌逾1%。



行業板塊整體表現疲弱。多元金融、航空公司、白酒、IT設備、券商等多個板塊跌幅超過2%。葡萄酒、牧漁、食品飲料、醫療保健板塊逆勢收漲，不過幅度都十分有限。



滬深B指雙雙收跌。上證B指跌1.25%至263.82點，深證B指跌1.07%至917.08點。



滬深兩市分別成交1620億元和2538億元，總量較前一交易日有所放大。