台北市第四選區　白橘最大變數

高嘉瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月25日電（記者 倪鴻祥、黃筱筠、鄭羿菲）2020“立委”台北市第四選區（南港、內湖，以下簡稱港湖區），由中國國民黨現任“立委”李彥秀爭取連任，民進黨則徵召港湖區第一高票的台北市議員高嘉瑜挑戰。在選民結構上，因港湖區新移入居民漸多，藍綠比從過去藍大於綠變為幾乎拉平一比一，而高嘉瑜與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲、親民黨籍台北市副市長黃珊珊彼此的連動將成為港湖區“立委”選舉的最大變數。



2020“立委”台北市第四選區，選區範圍為南港區與內湖區，2016年“立委”選舉，總選舉人數為320963人，投票數218941人，國民黨的李彥秀獲89612票、得票率41.73%，勝過民進黨禮讓親民黨推的黃珊珊（獲85600票、得票率39.87%）；而2018年台北市議員選舉，港湖區劃為第二選區，國民黨在總得票率上獲得43%、民進黨則為34%，高嘉瑜以34285票、得票率16.25%居冠，其餘無黨籍及其他政黨則有23%，其中黃珊珊就佔了12.38%，獲26113票。



對於港湖區的選民結構，李彥秀接受中評社訪問時分析，從過去在里長、藍營市議員的得票數加總，都是藍大於綠，而港湖區這幾年新移進的住戶非常多，中間選民相對的也愈來愈多，主要是內湖科學園區、南港軟體園區、以及“中央研究院”也設有科技園區的緣故，所以藍綠基本板塊都有變小。



高嘉瑜也指出，內湖、南港選區過去算是藍大於綠的選區，民進黨在該區選“立委”都非常艱困，目前她覺得選情五五波，她的支持者以年輕人為主，雖然趨勢是藍大於綠，但因為蔡英文、前“行政院長”賴清德，及柯文哲都支持她，等於集結“非國民黨”的勢力，只要一對一選舉，她認為自己有很大機會，但她不會輕敵，會更加努力爭取支持。



2018年當選港湖區的國民黨市議員李明賢也認為，現在港湖區選民藍綠約52比48，其實算是十分接近，而內湖選民受教育程度較高、新移入居民多，也代表整個選民年輕化，而為了爭取年輕人的認同，李彥秀前陣子也舉辦親子活動，就是希望把年輕選民圈進來。從2012國民黨的蔡正元得票48%、2016李彥秀得票41.7%來看，藍營都沒有過半，未來勢必要穩紮穩打才可能保住這一席。

