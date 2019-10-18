韓國瑜取消訪美　李佳芬代為拜會海外僑胞

中評社台北10月18日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜因距離大選只剩80多天，時間壓力非常大，確定不訪美，韓國瑜競選辦公室今天表示，規劃由韓國瑜妻子李佳芬代為訪美，拜會海外僑胞。



高雄市長韓國瑜16日起請假投入“總統”選舉，並進行全台傾聽之旅，今天銷假回高市府與美國在台協會（AIT）主席莫健會面；外界關注雙方是否觸及訪美議題。



中央社報道，韓國瑜下午繼續傾聽之旅行程，首站來到屏東與農民舉行座談會，會後接受媒體聯訪時表示，他今天首先感謝莫健從美國飛來台灣，又從台北趕高鐵來高雄，舟車勞頓，但因為距離選舉只剩下80多天，台澎金馬他都還沒有跑完第一趟，時間壓力非常大，訪美無法成行，但明年大選結束後若有機會一定去美國拜訪。



媒體詢問，莫健的回應為何，韓國瑜說，莫健當然可以理解，他日前高雄市政繁忙，沒有辦法請假請太長，他需要一個地方一個地方傾聽、學習，感受的到莫健可以接受。



至於外傳將由韓國瑜妻子李佳芬代為訪美，韓國瑜說，未來如果有時間、李可以代表去美國的話，再進行規劃。



韓國瑜競選辦公室則透過新聞稿表示，規劃請李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。



針對是否訪美，韓陣營內部一直在評估利弊得失，負責韓國瑜兩岸外交政策的前“國安會秘書長”蘇起主張不訪美，主要是訪美行程安排、規格充滿未知數，憂心反倒失分，不如著力在國內選舉，擴大支持。



韓國瑜核心幕僚近期表示，訪美行程若安排不好，還不如不去，確實近期傾向不去美國，這兩天會最後拍板定案，韓國瑜最終選在今天下午宣布取消訪美。