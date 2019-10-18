颱風重創登山鐵道　衝擊日本箱根賞楓季觀光

中評社香港10月18日電／日本知名的箱根登山鐵道箱根湯本站到強羅站區間，因颱風哈吉貝重創停駛，目前暫以巴士接駁，年底前恐難復駛，這對即將迎接賞楓季觀光人潮的箱根地區來說，可能造成衝擊。



哈吉貝12日從日本伊豆半島登陸侵襲東日本地區，日本讀賣新聞報道，哈吉貝帶來強降雨，全日本有120處的12小時降雨量都創當地新高紀錄，其中位於神奈川縣箱根町，12小時就降下729.5毫米，居全日本之冠，總雨量也破1000毫米。



日本經濟新聞報道，箱根登山鐵道分為“鐵道線”與“鋼索線”，後者已於16日復駛，但前者因為箱根湯本站到強羅站區間發生土石崩落，造成鐵道橋墩流失與電線桿損壞等災情，在不得不長期停駛的情況下，將安排接駁巴士往來箱根湯本站到強羅站輸運旅客。



箱根登山鐵道公司負責人表示，雖然災情只發生在一部分區間，但要復駛的難度頗高。



日本朝日新聞報道，箱根登山鐵道公司相關人士說，修復颱風災情的工程需要很長時間，箱根湯本站到強羅站區間要復駛的話，“年底前有困難”。



同樣是箱根觀光交通工具之一的遊湖船，也因為蘆之湖水位暴漲淹沒碼頭等設施而不得不停航。



日本朝日電視台報道，箱根馬上就要迎接賞楓季的觀光人潮，但哈吉貝重創恐為當地觀光帶來嚴重打擊。



日本神奈川新聞報道，箱根登山鐵道這次受到哈吉貝重創，災情堪比1948年侵襲東日本地方的IONE颱風。



中央社援引報道，哈吉貝這次在箱根帶來超過1000毫米雨量，破當地觀測史上紀錄，也造成箱根登山鐵道從箱根湯本站到強羅站的8.9公里區間停駛。



1948年9月的IONE颱風帶來豪雨造成神奈川縣西部發生洪水，箱根登山鐵道發生橋墩被沖毀等災情，花了近一年才重建鐵道恢復行駛。



箱根11月就要進入賞楓期，箱根登山鐵道公司表示，雖然在這個時間點停駛令人遺憾，但目前仍以安全為最優先考量進行因應。