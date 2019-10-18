徐永明：台美FTA核心問題是美牛、美豬

時力委員徐永明。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）蔡英文日前與AIT主席莫健會面，拋出向美採購農產品，盼能簽訂台美雙邊貿易協定。不過，“立法院”18日進行總質詢時，時代力量“立委”徐永明指出，台美貿易協定的核心問題是美牛、美豬，這個大石頭無法解決，簽貿易協定問題也無法解決。



蔡英文日前與AIT主席莫健會面，拋出未來兩年將向美採購新台幣37億農產品，盼在這個基礎上，能簽訂台美雙邊貿易協定，徐永明拿出此事詢問，之前跟美國貿易的問題在於美豬、美牛，37億採購可以繞過美牛、美豬問題？對於貿易協定有幫助？



“農委會主委”陳吉仲回答，台灣會向美國採購大眾物資包括黃豆、玉米與小麥，因為這些台灣生產不到5%，徐永明重複問是否能夠幫助解決美牛、美豬的爭議？陳吉仲則說，農產品採購與美牛、美豬是兩個不同的問題。



另外，徐永明也問，對於加入CPTPP，“經濟部長”沈榮津、“國發會主委”陳美伶是悲觀的，蘇貞昌回答，台灣一直透過各種途徑努力，但日本是主導國家不是我們自己能決定。



徐永明指出，如同台美貿易協定，加入CPTPP問題日本認為在核食上，是否有方法繞過核食的問題，蘇貞昌則說，日本對核食問題重視，但台灣要尊重公投結果以及國人解決，面對他們最在意的點，看能不能用什麼方是徵求諒解，這是外交在努力的地方。



綜合上述詢問，徐永明強調，對美對日的貿易大石頭美豬、美牛與核食問題無解，與美簽貿易協定與加入CPTPP問題也將無法解決。