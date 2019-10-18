美國左右搖擺，土耳其態度強硬

15日，土耳其軍隊駐扎在敘利亞曼比季附近。 中評社北京10月18日電／伴隨著土耳其深入推進針對敘利亞北部庫爾德武裝的“和平之泉”軍事行動，美國總統特朗普突然一改此前默許的態度，宣布對土耳其實施制裁，域內外其他國家也不斷加大對土耳其的施壓力度。不過，土耳其總統埃爾多安對此不予理睬，並宣布仍將繼續推進軍事行動。



美國態度突然“反轉”



在土耳其10月9日發動“和平之泉”軍事行動之前，特朗普曾宣布美軍不會介入，並將撤離敘北部附近區域。該決定遭到美國國內的廣泛抨擊，稱特朗普背棄了敘利亞庫爾德人這一“忠實盟友”。



伴隨著戰事不斷發展，特朗普14日突然宣布，土耳其在敘北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅，美方將對土耳其實施多項制裁，並要求土方立即停止相關行動。據悉，特朗普當日早些時候與埃爾多安通話時表示，制裁“僅僅是一個開始”，若埃爾多安不停止“危險和破壞性”行為，他將迅速擊潰土耳其經濟。美國副總統彭斯15日表示，他將率領一個龐大代表團訪問土耳其，推動衝突事態的解決。



截至目前，美國對土耳其的制裁和施壓舉措主要包括4項。一是貿易施壓，美國把土耳其輸美鋼鐵關稅重新上調至50%，並中止商務部與土方涉及1000億美元的貿易協議談判。二是經濟制裁，美國財政部對土耳其政府部門和高官實施制裁，制裁對象包括土耳其國防部及其部長、能源和自然資源部及其部長和內政部長，上述實體和人員在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。三是兵力再部署，鑒於形勢變化，美國將重新在敘利亞部署部隊，以監控其局勢。四是核武器後撤，《紐約時報》15日援引美政府官員的話稱，美國國務院和能源部官員上周末悄悄審議了一項計劃，該計劃旨在撤離美國長期部署在土耳其因吉爾利克空軍基地的約50件核武器。



除美國外，其他國家也不斷為施壓加碼。敘利亞政府13日與敘利亞庫爾德武裝達成協議，雙方要在敘土邊境共同“抵禦來自土耳其軍隊的侵略”，敘政府軍14日已進駐敘北部多個此前由“敘利亞民主軍”控制的地區，包括敘北部拉卡省的艾因伊薩市、塔蔔卡市和敘東北部哈塞克省的泰勒塔姆爾鎮。英法德三國領導人13日分別與埃爾多安通電話，稱土耳其的軍事行動正在增加敘北部地區的人道主義危機風險，敦促土耳其立即停止相關軍事行動，回到政治解決危機的談判桌上來。

