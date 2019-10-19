王義桅：從大歷史看新中國為什麼不容易？

王義桅在人大重陽（中評社 李娜攝） 中評社北京10月19日電（記者 李娜）16日晚，人大重陽邀請中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅出席人大重陽名家講壇之新中國70年第五講，暢談“從大歷史看新中國七十年”。



王義桅在發言中指出，從整個人類文明的大歷史來看新中國70年，首先要理解新中國為什麼不容易？他表示，新中國與其他國家所建立的政權真的不一樣，中國維持了五千年文明連續不斷，而且實現了歐洲的工業革命，並且在共產黨的領導下實現了超越，新中國經歷了從站起來、富起來到強起來。



“站起來”指的是我們實現了獨立自主，世界上最獨立自主的國家除了中國就是美國，包括歐洲的產業體系都不獨立，美國所有盟友都依附於美國，其盟友體系都是不平等的，他們的命門掌握在美國的手里。當然，現在中國的命門很多也掌握在美國手里，我們是“在美國的土地上種莊稼”富起來的，這也是我們艱難的部分。我們還在進行工業化、改革開放，還在融入國際體系、加入全球化等。



王義桅說，新中國70年已經很不容易了，一定要站在大歷史的角度來看，而且將來的路非常地艱難，比我們原來走的更難。世界大勢浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。以前順勢而為就可以了，現在勢沒有了，需要造勢而上。但是這個“勢”造得了嗎？這也是我們現在面臨的問題。



中國的艱難程度，在於整個世界基本上都被西方殖民掉了。王義桅認為，現在中國也不是在跟西方打交道，而是在跟整個西化的世界打交道。



還有，我們正在面臨百年未有之大變局。中國不僅遇到美國或者西方的阻力，以及整個世界對中國的不理解，同時，還有整個世界本身的規則在變。以前我們總說與世界接軌，但現在軌道都斷了，這怎麼辦？整個人類都面臨這個問題。比如我們剛剛學會WTO的遊戲規則，但現在遊戲規則已經變了。



以及，中國還面臨著要在一個宗教世界中偉大復興的問題。其艱難在於，因為整個世界上除了中國以外，很多國家都信神，比如與中國相近的尼泊爾、巴基斯坦等，他們把宗教放在第一位，他們當然認為與中國打交道非常重要，但在宗教理念上覺得並不是一波人。這也是我們面臨的一大挑戰。



所以，習總書記提出“人類命運共同體”，無論你是什麼宗教，是什麼信仰，王義桅表示，人類命運共同體是要解決世俗文明和宗教文明、社會主義和資本主義、中國特色和普世機制相處的問題，追求共同的人類價值觀。所以中國特色不僅僅是中國有特色，而是各國都有特色，從而世界才有特色，這就是我所理解的中國特色。