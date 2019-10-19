王義桅：大變局下，中國怎麼強起來

王義桅在人大重陽（中評社 李娜攝） 中評社北京10月19日電（記者 李娜）中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅16日晚在人大重陽名家講壇上，以“從大歷史看新中國七十年”為主題發表看法。



王義桅在發言中表示，新中國在參與全球化的過程中實現了崛起。而且我們要實現偉大復興不是在簡單的全球化前提下，而且是一種新型的全球化，這種全球化本身在變，不再是因變量和自變量的關係，中國在變，世界也在變，在雙向變化的過程中不確定性的風險變得更大了，王義桅稱之為全球化2.0版。1.0版的全球化是在美國的土地上種莊稼，但現在美國不幹了，那接下來是要在人類的土地上種莊稼，還是在自己的土地上種莊稼？王義桅認為，人類命運共同體就要在人類的土地上種莊稼。



王義桅認為，現在美國的身份和整個西方體系遇到了很大的挑戰，我們把它稱之為五千年未有之變局，就是中國正在推動一個文明的轉型，從內陸型的文明走向陸海兼備的文明，從區域性的文明到全球性的文明。



今天我們要怎麼強起來？王義桅表示，美國現在不讓你在他們的土地上種莊稼了，美國不斷退群就是打算重新搞一套體系，目的是為了重新領導世界，但美國所謂的leadership是改不了的，他們絕對不會從世界上退縮，這就是美國的天性。



他還提到所謂的“中美脫鈎”，要完全脫很難，但局部確實在脫，比如在軍工和一些敏感領域，所以我們必須要通過偉大鬥爭的方式來實現各種各樣努力的奮鬥目標。



對此，王義桅提出並分析了能讓今天中國強起來的三種選擇的可行性：



第一，改革完善現有的國際體系。不過，王義桅表示這非常困難，不僅老屋很難容納發展中國家，尤其像中國塊頭新興國家起一航像大象進了浴缸一樣，而且美國自己現在另起爐，不要這個舊房子了。



第二，造一個新房子，被迫的也好，主動也罷，反正形成兩套體系的新冷戰。但事實上是不可能的，因為全球化是不可逆轉的，不可能回到原來的兩極對抗的時代，因為蘇聯不是全球化體系的所以說今天把中國變成蘇聯，本身邏輯上就不成立。



第三，就是在這個舊房子之外搭建更大的房子，實現大包容。正如天安門上寫的世界人民大團結萬歲”，就是“一帶一路”構建全球互聯互通夥伴關係網絡，構建人類命運共同體的主要思想。



王義桅表示，面對當前的挑戰我們只有唯一的選擇，無論是修復舊房子還是另起爐灶，我們現在要建立一個更大的體系，去解決西方所解決不了的問題，這也是人類命運共同體和“一帶一路”所需要的體系，關乎整個國際體系的包容、開放，以及整個人類文明何去何從的問題。



怎麼樣實現由大到強，這是新中國現在面臨的問題。王義桅認為中國要實現由大到強，而這個“強”，要強在規則的制定，強在技術的引領，強在實現彎道超車和變道超車，強在我們的話語權，所以“一帶一路”很大程度上使中國的話語權超越原來的合作倡議。“一帶一路”聚焦於基礎設施、實體經濟、造福於廣大的民眾等，這都是所謂的“不忘初心”，這就是共產黨的精神。



“一帶一路”告別了500年的“西方中心論”。其既要復興延續不斷古代的文明，同時還要建立一個現代的文明。王義桅認為，構建人類命運共同體和“一帶一路”應該從更大的背景來說，而不是簡單地說全球化或者說是中國改革開放的角度來理解。在新時代下推動“再造中國、再造世界”，再造不是說推翻重來的意思，而是再造一個海外中國，就是在世界上建立起廣袤的市場，實現產業鏈躍升，改變受制於人的局面。