臉書擬推數位貨幣　G7：前提要有法律基礎

中評社香港10月18日電／七大工業國集團（G7）今天表示，臉書必須先解決主要經濟體的法律與監管問題，才能推出數位貨幣讓民眾使用。



法新社報道，G7在新的穩定幣報告中也敦促監管機關協調合作，以防數位貨幣發行者尋找最有利的國家發行貨幣。穩定幣是一種由儲備資產支持的數位貨幣。



根據G7工作小組發布的報告：“對穩定幣開發者而言，一個適用於所有相關管轄區的健全法律基礎…是絕對的前提條件。”G7工作小組是由歐洲中央銀行執行理事科爾率領。



臉書計劃推出的加密貨幣Libra，受到全球各地官員嚴密檢視，擔憂金融體系將受到衝擊。



中央社援引報道，報告說，數位貨幣已經成熟到可供恐怖組織使用或用在洗錢，因此對於“穩定幣生態系統的所有參與方，像是貨幣持有者與發行者”，開發者必須在“法律上明確說明”。



數位貨幣如果廣泛使用，也會對金融體系與銀行構成他挑戰。



報告說：“如果權利與義務模糊不清，各界可能容易對穩定幣的安排缺乏信心，這是一個令人無法接受的風險，尤其是在可能具全球重要性的支付系統。”



G7說，各國監管機關“必須跨機構、產業與轄區協調”，解決風險並“搶先阻擋有害的監管套利”。



報告說：“這些本質上是系統性風險，需要仔細監督並進一步研究。”