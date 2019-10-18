嗆來嗆去！蘇貞昌愛嗆韓　藍委嗆蘇一路騙

蘇貞昌18日下午進行施政報告並接受質詢，頻頻和藍委賴士葆對嗆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”蘇貞昌今天下午在“立法院”院會答詢時，中國國民黨“立委”賴士葆批評蘇一路騙，說不選新北市長第三次，去年選了；曾說不會再組閣又入閣；蘇對部下很嚴，卻對自己很寬；別人帶職參選不可以，蘇帶職參選就可以。蘇回嗆後，賴士葆要蘇不要發脾氣、不能罵“國會議員”，不要讓人家小看。



蘇貞昌下午出席“立法院”院會，就施政報告接受“立委”質詢，由於國民黨“立委”賴士葆聲音沙啞，蘇貞昌頻頻和賴對嗆，兩人互指對方把位子做小了，後來賴士葆抗議，蘇辯稱是在“對話”。



賴士葆表示，看蘇貞昌過去的言行，幾乎都在騙人民，而且一路騙，蘇當過兩屆台北縣長，說過不會選第三次，但去年第三度去選新北市長；蘇接受訪問時曾說已經組過閣了，不會再組閣。



蘇貞昌辯稱“組閣”與入閣不同，遭賴士葆嗆聲“組閣不叫入閣”這你也敢好意思講。



賴士葆表示，蘇貞昌對別人都很嚴，所謂“治軍很嚴”，但對部長、部下很壞，對自己卻很寬；別人帶職參選不可以，你自己帶職參選就可以，所以在心目中就是競選總幹事。他替蘇感到悲哀與不值、可恥，蘇這次還能當多久？萬一2020變天，蘇一定沒得做，如果蔡英文連任，也不一定輪到蘇，蘇有必要作賤自己嗎？



當賴士葆提出“一例一休”造成勞工、老闆、小老百姓都輸後，蘇貞昌反嗆，賴能做到“國會議員”很不簡單，他依“憲法”規定回答質詢，應把握時間談國政，以賴的學養、今天的身份，在“國會”殿堂這樣問，可惜了，賴的學養，韓國瑜不能比，今天替韓國瑜發言可惜了。



賴士葆強調他在反應人民聲音，蘇要尊重他的質詢；蘇替蔡英文講話也可惜了，這樣打口水戰，“一例一休”是國政，蘇不能唬爛，不回答。蘇貞昌嗆，民進黨“一例一休”被罵死，但當時國民黨加碼要兩例又怎麼說？



賴士葆回嗆蘇是執政黨；蘇回覆賴是國民黨的委員，你當時在“國會”殿堂主張兩例又怎麼說？賴士葆批蘇什麼是兩例根本搞不清楚，根本在“黑龍轉桌”（胡搞瞎扯）。