英國“脫歐”新協議引發多個政黨炮轟

中評社北京10月18日電／歐盟委員會與英國政府剛剛就英國“脫歐”達成的新協議，引發了英國政壇的強烈反響。儘管英國首相約翰遜稱之為“偉大的協議”，並稱新協議將在本周六在英國議會獲得通過，但是包括英國最大反對黨工黨、北愛爾蘭民主統一黨、蘇格蘭民族黨等在內的多個黨派已紛紛表態，拒絕支持這份新協議。



科爾賓：新協議比舊協議“更糟糕”



英國最大反對黨工黨領袖科爾賓表示，這個協議比前首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議“更糟糕”，因而工黨拒絕支持新協議獲得通過。



英國最大反對黨工黨領袖 科爾賓：從我們對新協議部分內容的了解來看，這份協議並沒有滿足我們的要求和預期。基於此，我們不歡迎這一新協議，並且將投票反對新協議獲得通過。



北愛民主統一黨：協議未能體現本方利益



北愛爾蘭民主統一黨是英國執政黨保守黨的政治盟友，但其領導人就英歐達成的新的“脫歐”協議表示，新協議無論是從經濟層面而言，還是從北愛爾蘭和愛爾蘭之間的邊界問題上而言，都沒能體現北愛爾蘭的利益，因而也反對新協議獲得通過。



英國北愛爾蘭民主統一黨領導人 阿琳·福斯特：我們認為新協議並不符合北愛爾蘭的利益，無論是從經濟層面上還是從我此前提到的邊界問題上而言。所以考慮到這些，我們不能支持新協議在議會獲得通過。



英國獨立黨黨首法拉奇、蘇格蘭民族黨黨魁斯特金等也紛紛表示，新協議是個糟糕的協議，他們都無法接受。

