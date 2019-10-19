社評：韓國瑜何須非赴華府面試不可！

中評社台北10月19日電（評論員 林淑玲）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜18日拍板，並當面向美國在台協會（AIT）主席莫健表達，選前時間壓力非常大，確定不訪美，將全力衝刺選情。韓國瑜這項決定，除了行程忙碌因素之外，更深一層意涵是突破大選候選人選前赴美“面試”的慣例，



韓國瑜取消原訂11月中赴美行程，多日前即傳出訊息，他留到18日上午會見莫健時當面說明，表達對美方尊重。莫健在台灣大選前專程來台，拜會朝野參選人有探底的意味。韓相當重視這場會見，銷假在市府見面，邀請“國政”顧問團重量級學者蘇起、趙建民、何思因陪同會見，不失禮數，他也很委婉的表達距離大選只剩80多天，全台要跑，他無法請太多假，請美方理解。



韓國瑜若訪美大約是10天的時間，以台灣政治人物“出口轉內銷”的操作模式，他到美國訪問也是造勢，透過大量媒體曝光，談論高端議題，宣傳能量絕對超過他全台跑透透的學習之旅。過去大選候選人多數都採取這套模式，但也有例外，馬英九兩次大選前都沒有去美國，洪秀柱參選2016時也沒訪美。但“換柱”之後上陣的朱立倫即使時間已很緊張了，還是到美國走了一趟。



日前外界在討論韓國瑜是否應訪美時，洪秀柱以自身經驗勸韓，能訪美就去，自己當年就是拒絕訪美受到傷害。至於“傷害”是什麼？她說這個不便明說，但心知肚明。洪秀柱拒訪美之後不久，就發生了換柱事件。



洪秀柱當時拒訪美，即被抹成是因親中所以拒訪美，可預見韓國瑜也會受到同樣的壓力。但韓國瑜畢竟不同於洪秀柱，韓有去年的韓流為基底，最近展開的全台行腳人氣也一級旺，他有全權決定自已選舉節奏的底氣，而且現在的大環境也和2016不同，洪秀柱的善意提醒未必會成真。



韓國瑜放棄在選前訪美，打破近年台灣大選候選人皆要在選前赴美“面試”的慣例。馬英九針對這議題曾表示，選前要不要訪美完全是看自己的需要，決定該做什麼或不該做什麼。陳水扁、蔡英文的第一任大選都是面對國民黨執政，爭取選前訪美，都有討好美國，尋求美方支持、背書的用意；既然是被面試，就對方問什麼就答什麼，自是矮了一截，當時也被嘲諷是去當美國人的“兒皇帝”。



過去多年來，從陳水扁、蔡英文再到國民黨的朱立倫選前訪美行程安排，也都是被秤斤秤兩，包括美方安排的規格、會見的官員層級等無一不被拿來比，尤其是朱立倫2016選前的訪美行，被講得風風雨雨頗沒尊嚴。



韓國瑜今年4月10日到17日曾赴美進行為期八天的訪問，這種訪問和選前“面試”不同，韓昨也承諾AIT選後再訪美，選後訪問和選前訪問也大不相同。昨日還傳出，美方提早洩題給韓陣營，五個題目包含，韓國瑜若當選未來台灣經濟是否會過度依賴中國？如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？對於中共介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？是否繼續配合與美對台軍購政策？



上述“考題”雖未獲得證實，但美方在民進黨政府完全親美路線下，對台灣姿態愈拉愈高是事實，包括軍售、配合印太計劃等，台方都有必須照單全收的壓力。華府在台灣選前運用策略，穿梭各陣營讓藍綠競逐華府支持，最後讓最符合美國利益的候選人出線，是正在進行式。



在美中全方位較勁的牽動中，台灣1996年直選領導人以來，從沒有像這次，有這麼強大壓力要面對美陸選邊站，韓放棄選前訪美形同表態不百分百單押美國，民進黨、蔡英文應樂在心裡，美方或許會忐忑不安，不確定韓接下去會出什麼招。然而韓不訪美除了贏得不低頭接受華府面試的尊嚴，對選舉也未必不利，馬英九二次贏得大選前都沒訪美，朱立倫2016選前硬擠出時間訪美，最後還是大輸蔡英文300萬票。

