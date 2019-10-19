蔡英文高雄拚大選　連拜四廟向支持者催票

蔡英文到五甲關帝廟協善心德堂替綠委許智傑站台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月19日電（記者 蔣繼平）蔡英文18日在陳菊陪同下到高雄連跑六個行程，蔡除了替選區“立委”站台之外，致詞更提到目前政黨環伺下，呼籲選民一定要呼朋引伴出來投票，別忘了把政黨票投給民進黨。



蔡英文下午連跑鳳山五甲關帝廟協善心德堂、前鎮鎮南宮、小港鳳儀宮參拜，途中還到高雄區漁會進行座談，分別替民進黨鳳山區“立委”許智傑、前鎮小港區“立委”賴瑞隆站台拉票，“總統府”秘書長陳菊、前高雄縣長余政憲全程陪同。



鳳山選民結構藍大於綠，因此上午的鳳邑雙慈殿、五甲關帝廟協善心德堂現場僅有約200人到場，不過支持者清一色都是當地人，看的出來都是綠的死忠支持者，而下午3場士氣似乎受到鼓舞，氣氛比起上午更加熱情。



而到了深綠選區的前鎮、小港，前鎮鎮南宮、小港鳳儀宮分別湧入約400人到場支持，幾乎人手一支旗幟揮舞，聲勢相當浩大，有選民大喊“小英我愛你”、花媽陳菊人氣也不遑多讓，現場呼喊數次“2020台灣要贏”等口號。



蔡英文致詞時也不斷細數政策，她更強調要選出“可以守住台灣主權、民主自由與尊嚴”的“總統”，向底下選民催票提高投票率，“總統”要贏、“立委”過半、政黨票投給民進黨。



許多綠營支持者湧進宮廟來看蔡英文和陳菊，氣氛熱情讓蔡英文不得不打斷致詞，向台下直呼“高雄人真的是有情有義”。蔡英文南下高雄拜廟順便站台，看到大批支持者簇擁，蔡的臉上也充滿笑容。