民進黨內爭不分區引風暴　卓榮泰盼把餅做大

民進黨主席卓榮泰。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月18日電（記者 黃文杰）身陷不分區“立委”提名風暴，民進黨主席卓榮泰18日傍晚在桃園龜山蔡英文後援會場合，有感而發提到，這幾天為不分區提名有點波折，其實應該把整個戰場開啟，市場做大，政黨票多投給民進黨，讓民進黨多上幾席，（安全名單）大家都有機會，不用斤斤計較，自己也不用這麼辛苦。



民進黨中執會日前討論不分區提名，傳“立法院長”蘇嘉全發動“非新蘇系”缺席，導致流會，並且力挺侄子蘇震清進入不分區安全名單，蘇震清不排除退黨參選，卓上午受訪表達“選擇隱忍”，但不要繼續要脅黨中央，這絕對是不智的行為。



民進黨“立委”鄭運鵬傍晚在桃園市龜山區“螞蟻帝國”（專業飼養螞蟻的企業）舉辦“青創雄兵、桃園第一”活動，取代傳統的蔡英文後援會，卓榮泰也出席，包括民進黨桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市黨部主委張火爐、黨籍市議員陳雅倫等人都到場，會場沒有“凍蒜”聲，反倒是藉由與青年創業座談，凸顯民進黨挺年輕人創業。



卓榮泰最後致詞提到，他以鄭運鵬在桃園龜山蘆竹為例，這個選區是拼連任，這次大選，全台灣有73個選區，有46人是現任，他稱為“衛冕者”，要努力“登上衛冕者寶座”，首要任務就是守住「衛冕者防線」，也藉由企業飼養螞蟻為例，要大家都當參選人的螞蟻雄兵，四處拉票，鼓勵投票。



他說，“立委”選舉如此，“總統”選舉也是，不要認為蔡英文已經很輕鬆，要知道，現在民調是穩定的，但不是樂觀，穩定過程當中，必須把“立委”選情拉起來，才能讓民進黨“國會”過半，“總統”一票、“立委”一票，最重要是政黨票，也要投給民進黨。



卓榮泰坦言，這兩天為了政黨票與不分區，確實有點波折，但是拜託大家儘量多給民進黨，自己就不用這麼辛苦，“立委”多幾席、不分區也多幾席，讓大家都有機會，不用為了（安全名單）差一兩席，還在斤斤計較，應該是把整個戰場開啟，把市場做大起來，能夠分配更多席次，爭取更好的人進入團隊。