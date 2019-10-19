民進黨內鬨　陳水扁點出問題癥結在屏東

針對民進黨不分區，陳水扁點出2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。 中評社台北10月19日電（記者 洪德諭）民進黨近日在不分區名單引發紛爭，傳出“立法院長”蘇嘉全不滿自己侄子蘇震清進不到不分區安全名單，發動中執會流會，且蘇震清揚言若未納入不惜脫黨參選。針對此事，陳水扁在臉書表示，背後隱藏2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。



民進黨在區域“立委”提名底定後，開始展開不分區“立委”的布局，原定於周三召開中執會討論成立不分區“立委”提名委員會，不過傳出蘇震清進不到不分區安全名單，蘇嘉全發動中執會流會，事後蘇嘉全澄清我沒有能力，也沒有杯葛中執會，但黨內派系紛爭也浮上檯面。在不分區“立委”方面，目前可能進入者安全名單者包括民進黨團總召柯建銘、選區重劃的“立委”管碧玲，以及初選落敗的“立委”李俊俋、葉宜津。



陳水扁臉書全文如下：



“立法院長”蘇嘉全僅管否認為了力推他的姪子、“立委”蘇震清進入不分區安全名單，導致中執會流會，但其背後隱藏2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。



蘇震清“立委”因屏東“立委”選區劃分席次減少ㄧ席，以致無法在選區尋求連任，為了角逐2022年屏東縣長黨內初選，特別爭取不分區“立委”並列入安全名單。蘇震清點名“總統”、“行政院長”、“總統府”秘書長、民進黨主席卓榮泰等人，都曾承諾將他列不分區“立委”名單，卓主席甚至保證在10名內的安全名單，若黨中央推翻承諾，他會脫黨參選。蘇嘉全說他相信卓榮泰會有大智慧處理。



三任“立委”蘇震清早就有意參選2022年潘孟安任滿的屏東縣長。同選區的現任“立委”，隸屬於新潮流系的鍾佳濱也有意爭取。蘇震清退出初選，成全鍾佳濱尋求連任區域“立委”，改爭取不分區“立委”安全名單，並獲得黨內三巨頭、四巨頭的首肯甚至拍胸腑保證，如今傳出生變，難怪蘇嘉全與蘇震清叔姪會反彈。



政治不講究誠信太多了。2016年大選前，蔡英文候選人二次允諾蘇煥智出任“內政部長”，後來又答應給吳澤成，因為某派系反對，最後在宣布前2個小時跑出人還在美國的葉俊榮。



2016年高雄市長選舉黨內初選，陳菊市長“唯一支持”同為新系的嫡系劉世芳，並沒有承諾誰出線就支持誰。非新系的陳其邁縱使黨內初選勝出，也沒有在第一時間獲得菊姐的力挺，而選擇選前北上擔任“總統府”秘書長。陳其邁選戰初期可以說孤軍奮戰，很少得到市府團隊的奧援，聽說是陳其邁不願承諾當選後市府小內閣不能更動。有時一味派系考量真會害人不淺。



還記得2004年不分“立委”，除票選（黨員投票+民調）8位安全名單（2女6男），陳水扁兼主席提出的不分區“立委”安全名單，4女4男，哪一個有派系或個人考量？

1、陳秀惠（原住民代表）

2、張俊雄（內定“立法院長”）

3、蔡英文（政務官）

4、王榮璋（殘障代表）

5、張慶惠（客家代表）

6、盧天麟（勞工代表）

