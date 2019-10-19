中評鏡頭：蔡英文南下高雄拜廟　和韓別苗頭

前鎮鎮南宮掛著歡迎蔡英文布條。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月19日電（記者 蔣繼平）蔡英文18日在高雄密集安排參訪產業和拜廟行程，招來當地許多鄉親到場替蔡加油，趁著中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜到屏東下鄉，蔡迅速回防高雄踩地盤尬人氣，互別苗頭。



蔡英文18日一連在高雄安排六個行程，分別有半導體產業到日月光半導體參訪和出席高雄區漁會座談，另外分別到了鳳山的鳳邑雙慈殿、五甲關帝廟協善心德堂，又前往前鎮鎮南宮、小港鳳儀宮參拜。



其中兩間廟，五甲關帝廟協善心德堂和前鎮鎮南宮，韓國瑜上月才因為“市政請益之旅”剛剛造訪過，都是當地相當重要的信仰中心。韓國瑜參拜時主要是由大批挺韓支持者和一群如影隨形的鋼鐵韓粉現身力挺。



蔡英文這次連跑高雄四間宮廟，一方面也是替民進黨“立委”許智傑、賴瑞隆站台，為了衝人氣招來當地鄉親到場力挺蔡英文，四間宮廟都是不同面孔，廟埕也擠滿人潮，鳳山兩場分別約有200人，前鎮小港各別都有400人。



韓國瑜16日正式請假投入大選，土地傾聽學習之旅首站前往屏東，所到之處都是人氣大爆發，每到一間宮廟參拜，廟埕和路口都擠滿身穿青天白日旗裝的人潮，營造一股韓流再起氣勢，這股氣勢可望鼓舞當地鄉親。



蔡英文這次選擇回防高雄拜廟衝人氣，頗有與韓國瑜下鄉一較高下味道，同時更順便拉抬選情，替大選、選區“立委”、民進黨政黨票催票。蔡的優勢在於四場參拜都是當地鄉親參與，支持者並不重複，展現綠營基層的實力。