蘇家大鬧民進黨　傳出英系想要更多不分區

傳出蘇嘉全為了力挺蘇震清，不惜運作讓中執會流會，但有黨內人士透露，其實英系想要更多席不分區安全名單。（中評社 資料照） 中評社台北10月19日電（記者 黃筱筠）“立法院長”蘇嘉全侄子、民進黨“立委”蘇震清，與民進黨主席卓榮泰為了不分區“立委”提名問題，兩人隔空互嗆，蘇嘉全家族與卓榮泰黨中央之間這把火，短期內難消。傳出其實英系不只是想讓蘇震清進入安全名單，是總共要推薦6名英系人選進入安全名單，但包括蘇震清在內，有2名爭議性很高，遭到黨內質疑“吃像難看”。



“立法院”總席次113席，不分區34席，民進黨2016選情大好，總共拿到68席，其中不分區有18席。



民進黨內評估2020不分區約只有13、14席，比起本屆18席，少了約4席。黨內人士透露內幕說，其實英系想要6席進入不分區安全名單。蘇震清的事件只是表面，重點是英系想要爭取更多不分區名單，其中包括一名中南部綠營前縣長在內。



黨內人士說，明年“立委”選情不像2016那樣看好，現在大家又鬥成這樣，會讓黨形象更不好。據了解，雖然卓榮泰也不客氣回擊蘇震清，但黨內有一股勢力就是要強勢運作，讓蘇上到不分區安全名單。現在這場黨內鬥爭還會繼續上演。



而蘇家這麼大鬧，也牽涉到屏東縣長接任的問題，現任縣長潘孟安已經第二任任期，未來誰接班？新潮流“立委”鍾佳濱及屬於英系蘇震清都有意願，當時也傳出蘇願意退出初選，就是為了接班縣長布局。



一旦蘇震清能列入不分區“立委”後，之後若參選縣長，不分區可以往前遞補，但蘇若無法進入安全名單，現任縣長2023年才會任期屆滿，沒了政治位置的蘇震清也會擔心沒有能見度，蘇家必須藉著“立委”位置繼續保溫。

