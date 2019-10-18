中國非遺主題旅遊線路徵集活動啟動

中評社北京10月18日電／18日，由文化和旅遊部非遺司、資源開發司發起的“全國非遺主題旅遊線路徵集活動”在第七屆成都國際非遺節現場啟動。2019年10月至2020年4月，活動將面向全國徵集非遺主題旅遊線路。



新華社報道，記者了解到，非遺主題旅遊線路應滿足四個條件。一是線路中有關非遺的內容比重不低於60%。二是能依託當地非遺體驗基地、特色街區、傳習中心（所）、工作室、工坊等場所，提供非遺研學遊、體驗遊等服務。三是線路設計與運營能充分尊重非遺項目傳承發展規律，不貶損、歪曲非遺；尊重非遺傳承人的主體地位和合法權益，按照公平合理的原則與傳承人分享旅遊收益。四是受市場歡迎、遊客認可或有良好市場前景。



據介紹，2019年10月至12月是活動徵集階段，2020年1月至2月，文化和旅遊部將邀請有關單位和專家，從申報的線路中遴選出10條至20條全國非遺主題旅遊線路，並進行重點宣傳推介。



在活動現場，成都市10條“非遺之旅”線路和40個非遺項目體驗基地也正式亮相。



這10條“非遺之旅”線路包括以蜀錦、蜀繡為主題的錦繡之旅，以瓷胎竹編、懷遠藤編、道明竹編為主題的竹藤之旅，以白鹿白茶製作、枇杷茶製作等為主題的茶香之旅，以桂花土陶、彭州白瓷、邛陶燒造等為主題的陶藝之旅，以及醇釀之旅、蜀味之旅、百戲之旅、絲竹之旅、康養之旅、匠心之旅。



10條“非遺之旅”線路包羅了蜀錦、蜀繡、成都漆藝等非遺項目，也涵蓋了熊貓基地、杜甫草堂、寬窄巷子等知名旅遊資源，還包含天府綠道等文化新地標。10條“非遺之旅”線路和40個非遺項目體驗基地均設有遊客體驗環節。