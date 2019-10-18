前三季度中國基本完成全年新增就業目標

中評社北京10月18日電／國家統計局18日發佈數據，前三季度，全國城鎮新增就業1097萬人，完成全年目標任務的99.7%。



新華社報道，統計顯示，9月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。其中，25至59歲人口調查失業率為4.6%。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平。9月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.7小時。



就業和經濟增長高度相關。中國經濟增速有所放緩，為何就業形勢保持總體平穩？



國家統計局新聞發言人毛盛勇在當日舉行的國新辦發佈會上介紹，隨著經濟體量的擴大，每增長一個百分點帶來的經濟增量也在擴大，能夠吸納的就業規模也在增長。同時，服務業是就業的蓄水池，我國服務業佔比繼續提高，產業結構對就業的吸納能力在不斷增強。此外，國家出台了積極的就業政策，新產業、新業態、新商業模式不斷興起壯大，也為就業規模擴大提供了空間。



“但還要看到，就業內部有一些結構性矛盾。”毛盛勇說，全國城鎮調查失業率比較平穩，但也有個別地區調查失業率比較高。總的來看，就業市場比較平穩，但就業結構性矛盾也需要關注。



此外，數據還顯示，三季度末，農村外出務工勞動力總量18336萬人，比上年同期增加201萬人，增長1.1%。