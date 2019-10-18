濟南出台23條惠台措施實施細則

中評社北京10月18日電／新華社報道，記者從18日山東省濟南市政府新聞辦公室舉行的新聞發佈會上獲悉，濟南市出台23條惠台措施實施細則，為台灣同胞在濟南教育、實習、創業、居住等方面提供便利，促進台商台胞與濟南居民同等待遇應享盡享。



濟南市台港澳辦副主任趙子龍介紹，今年4月，濟南市台港澳辦、濟南市發展改革委聯合印發《關於深化濟台經濟文化交流合作的實施意見》。此次新發布的23條實施細則是對這一惠台實施意見的具體細化，涉及發展改革、教育、民政等多個部門，並突出“含金量”“含情量”，優先回應台胞在濟南學習、就業、創業、生活等方面最關注的事項。



濟南市充分體現“一次辦成”改革，重點明確台資企業轉型升級、加強金融服務等方面的具體政策，包括申報條件、應提交材料以及申報程序、辦理時限、諮詢服務電話等，最大限度方便台胞台企查詢、辦理相關業務。23條實施細則包括台資企業申報濟南市總部企業支持政策、台胞在濟南市內設立機構有關物流政策、台灣地區高層次人才職稱評審和事業單位招聘實施細則等。



根據規定，濟南市及區縣政府出台的各項普惠性扶持政策，同等適用於台資企業和台灣同胞。符合《濟南市鼓勵總部經濟發展的若干政策》有關要求的台資企業都可以享受相關支持政策，包括新引進總部企業在濟南市自建、購買或租用辦公用房，可按照相應的成本享受50%的補助；總部企業首次被評定為“山東企業100強”或“中國民營企業500強”“中國企業500強”的分別可給予一次性200萬－500萬元不等的獎勵等。



濟南惠台措施實施細則注重實用性，著力讓台胞有更多獲得感。比如，在濟台胞子女就讀義務教育階段學校與所在地學生享有同等待遇。由台灣地區或大陸其他城市轉學到濟南就讀義務教育階段學校的台胞子女，經濟南市台港澳辦認定後，由區縣教育行政部門本著相對就近的原則妥善安置等。