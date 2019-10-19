蘇震清放軟致函黨主席　願接受廉政會調查

蘇震清寫信給卓榮泰，內文放在臉書上。（取自蘇震清臉書） 中評社台北10月19日電（記者 黃筱筠）針對民進黨“立委”蘇震清揚言，若未能納入不分區“立委”安全名單，不惜脫黨參選；民進黨主席卓榮泰也回嗆不要威脅黨中央。兩人隔空對嗆後。蘇震清18日晚間寫了一封信給卓榮泰，他態度放軟說，主席認為他威脅黨中央，對於主席的誤解，他願向主席表達歉意。



蘇震清說，政治人物的聲譽清白就如同他的生命，近一年來，他不斷遭受特定人的抹黑，請主席理解政治人物奮力維持清譽的情緒，他向主席報告，對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但他需要的是一個公平公正程序。他願以更高標準來對面黨內的質疑，主動請求黨內廉政會立案調查。



蘇震清這封信的全文如下。



敬愛的卓主席：



今早主席認為我威脅黨中央，對於主席的誤解，我願向主席表達歉意。政治人物的聲譽清白就如同他的生命，近一年來，我不斷遭受特定人的抹黑，請主席理解政治人物奮力維持清譽的情緒，我向主席報告，我對自己的清白有信心，絕對經得起司法的檢驗，但我需要的是一個公平公正程序。



昨天只是還原當時主席三次的親口承諾，以及府院黨因應高屏選區席次縮減，決定缺額由不分區席次來彌補的協調過程。基於黨的團結，我主動接受協調，退出初選。



我理解主席希望提出的名單經得起考驗，主席處理黨務竭心盡力兄弟我更是敬佩，我也已向主席報告，本人願以更高標準來對面黨內的質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化，主席做為黨的領導者，必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

