韓取消訪美　黃奎博：溝通管道順暢沒問題

韓國瑜“國政”顧問團外交組成員、政治大學國際事務學院副院長黃奎博。（中評社 資料照） 中評社台北10月19日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜取消赴美訪問。韓國瑜“國政”顧問團外交組成員、政治大學國際事務學院副院長黃奎博接受中評社訪問表示，美方對韓有很強的好奇心，但能諒解忙於選舉，且美方與韓身邊的學者都很熟，AIT在台灣和韓溝通管道，不管是台北或是高雄都很順暢，所以不會有問題。



韓國瑜18日上午會見美國在台協會（AIT）主席莫健時當面告知，因選舉行程滿檔，確定將取消赴美訪問，將改以其他形式闡述對美政策及美台關係，明年有機會一定拜訪。



外界臆測美方可能對韓國瑜立場產生質疑，可能產生誤會。黃奎博接受中評社訪問表示，應該不至於，因為AIT在台灣和韓國瑜溝通的管道很順暢，不管是在台北或是在高雄。



其次，韓國瑜週邊有些人士包括“國政”顧問團的人也去過美國華府，加上前“國防部副部長”陳永康、前陸委會副主委黃介正也針對“國防工業”的問題去了美國一趟，所以這樣算一算已經有好幾次在華府的活動了。



再加上前國民黨主席朱立倫8月中旬訪美後，回來也有和韓國瑜交換訪美心得，其實國民黨整體來講，已經有好幾團訪美了，更別講國民黨對美國傳統學界、智庫的認識，也不會輸給民進黨。



對於美方是否可能對韓國瑜個人的看法有所誤會？如民進黨質疑韓不親美而是親中？



黃奎博指出，見縫插針的情形一定有，但韓國瑜可能會請夫人李佳芬幫忙赴美向僑界說明，未來韓國瑜的副手人選確定後，或是未來“行政院長”可能的人選代表赴美也未嘗不可，所以這不是沒有彌補的可能性。



黃奎博告訴中評社，另外還有就是說，韓國瑜也可以在這裡把他的想法透過管道送到華盛頓去，因為AIT與華盛頓是通的，所以去不去訪美，差異沒有這麼大，而且從民調來看，韓國瑜現在面臨挑戰，他的戰場其實是在台灣。



他說，現在距離明年1月11日大選投票，只剩兩個多月，美國來來回回至少去掉10天，何況美國東岸與西岸的時差很令人頭痛，所以韓國瑜不去有選戰上的考量，相信美國人會諒解。



他表示，美國人對韓國瑜的好奇心很強，但也知道選舉忙碌的層面，畢竟好幾個“國政”顧問團成員去美國，都有傳達競選忙碌等相關訊息。



至於“國政”顧問團訪美會見到的層級，黃奎博表示，美方都會儘量安排、配合與接待，不會故意說沒空，所以基本上該見的都有見到，只是不方便透露對方的身份與姓名而已，但都會有美方行政人員、重要智庫學者等相關重要人士。