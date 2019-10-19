戴錫欽語中評：韓國瑜團結藍軍是首要之務

戴錫欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月19日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜宣布取消訪美行程，國民黨台北市議員戴錫欽接受中評社訪問時表示，訪美確實能為選舉加分，但黨內初選產生一些內部整合問題，甚至是郭粉流向蔡英文等問題，這些都是要韓花更多心思去團結藍軍的，韓只是在時間取捨下，不得不取消訪美。



至於取消訪美會產生什麼政治效應？戴錫欽指出，不可避免的，外界特別是比較親綠的媒體或綠營人士一定會趁機在這兩天大做文章，見縫插針挑撥韓陣營跟美國的關係有什麼狀況、溝通不順暢，甚至是不想回答什麼問題，但他認為韓只是單純時間上不得不取捨，這些都是過度揣測。



韓國瑜18日下午在屏東展開傾聽之旅時證實，上午已向美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）表達，因選舉時間壓力，不出訪美國的決定。韓國瑜今天表示，由於離大選只剩80多天，但他還沒有跑完全台，時間壓力非常大，因此確定不訪美，將全力衝刺選情。



1966年生的戴錫欽為淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士，早年曾任“國會”助理、媒體記者，在2002年以親民黨身份當選第九屆台北市議會市議員。2006年改掛國民黨身份連任成功，至2018年止總共成功連任5屆市議員。戴錫欽也曾擔任過國民黨市議會黨團副書記長、青年發展委員會委員。韓國瑜競選總部策略小組成員之一，策略小組主要負責規劃選戰策略和競選節奏。



戴錫欽接受中評社訪問時表示，這是韓國瑜不得不的決定，因為距離2020大選只剩下80多天，雖然韓已請假衝刺選舉，但全台有這麼多“立委”參選人、許多地方要拜會傾聽，對韓來說時間安排非常緊湊，他知道美國僑界各大城市都期望韓國瑜前去拜會，或希望幫韓造勢，但兩害相權取其輕，必須有所取捨。



戴錫欽說，訪美不管是凝聚向心力，或透過訪美造勢，對選舉都會有加分，但終究最重要的選舉區域還是在台灣，對韓來說應該就是評估怎麼樣能走遍台灣每個角落、幫到每個國民黨提名的“立委”參選人，只能說取捨情況下留在台灣進行更重要的傾聽之旅 。



戴錫欽認為，韓陣營與美國方面無論是官方或非官方的聯繫，並不會因為韓國瑜取消訪美而產生任何負面的影響，正式訪美只是具體表象，作為透過媒體報道增加聲勢，引導外界觀感的作為，但實際上的互動、聯繫、溝通等這些動作都不會中斷。綠營是如此、藍營也相同，韓陣營與美方的聯繫管道是通暢的。



戴錫欽也提到，韓國瑜面對2020，這次黨內初選有產生一些內部整合問題，甚至還有民調顯示郭粉一部分流向蔡，這都是未來韓陣營必須去爭取的，也因此韓國瑜必須花更多心思去團結藍軍，若國民黨從頭到尾都是鐵板一塊、團結一致，相信會有更多時間訪美。團結藍軍是首要之務，再加上要協助地方“立委”選舉，時間取捨下不得不取消訪美。