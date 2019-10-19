陳一新：美國在意韓國瑜是否提兩岸和平協議

韓國瑜“國政”顧問團外交組成員、文化大學講座教授陳一新。（中評社 資料照） 中評社台北10月19日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜取消赴美訪問，“國政”顧問團外交組成員、文化大學講座教授陳一新接受中評社訪問表示，韓國瑜主張改善兩岸關係也是美日兩國的想法，至於國民黨綱列入兩岸簽署和平協議，他則建議現階段不宜推和平協議。



陳一新表示，韓國瑜與美方的溝通管道是暢通的。有人說美國出了5道考題要韓答覆，包含，一，若韓國瑜當選，未來台灣經濟是否會過度依賴中國大陸？二，如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？三，若對岸要求簽署兩岸和平協議，是否會屈服壓力？四，對於中共介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？五，是否繼續配合與美對台軍購政策？



陳一新表示，其實這5道考題都不難回答，韓國瑜都有勝算，而且美方也不會對韓有疑慮，只有和平協議稍微複雜一點，因為這列在國民黨的黨綱裡，馬英九曾在2011年提出來但台灣各界反應不佳，國民黨主席吳敦義在今年初也曾提出來也是反應不佳，所以美國可能會關切。



陳一新向中評社建議，兩岸當然要改善關係，謀求和平發展，但現階段不宜推和平協議，因此希望韓國瑜與國民黨高層溝通之後取得共識，例如大陸改變現行制度才有討論的空間。



對於韓國瑜如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？



陳一新指出，其實月前太平洋島國索羅門與吉里巴斯“斷交”，美國亞太助卿史達偉（David Stilwell）表達關切，日本駐台代表沼田幹夫也發表聲明，都提出來台灣要跟大陸重啟對話機制，意思就是說，兩岸問題一定要台灣自己解決，美日幫不上忙，就算幫忙也很有限，何況美國對兩次斷交事件也使不上力，因此韓國瑜主張改善兩岸關係也是美日兩國的想法，所以美國並沒有要配合蔡英文和大陸死對頭到底，所以這也不成問題。



至於韓國瑜取消訪美，民進黨陣營可能質疑韓“親中拒美”。陳一新說，2016年洪秀柱沒去美國，“換柱”後朱立倫投入大選，去了美國也沒對選情有幫助，因為當年敗局已成，如今韓國瑜投入競選，只要加把勁就有贏的機會，所以選舉最重要，否則就算訪美安排規格再高、條件再好，沒當選也沒用。對美國而言就沒意義了，所以美國應能體諒，“當選”才是硬道理。