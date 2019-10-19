彭基原：韓國瑜出征北伐會贏得民心

彭基原。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月19日電（記者 黃文杰）中國國民黨前桃園縣議員、現任桃園市政府市政顧問彭基原接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜請假拼大選，從台灣最南端屏東開始，一路往北走，就好比當年國民革命軍北伐，會贏得民心。他也認為小小台灣，不同縣市存在不同議題，韓可以透過傾聽座談讓選民丟球，給韓來揮棒，直攻民進黨執政缺點，綠營再強的守備，終究被擊潰。



彭基原在1994年到1997年擔任過桃園縣議員，民進黨鄭文燦擔任桃園市長，聘任所有曾任議員，不分藍綠，都是市政顧問。



韓國瑜16日起正式請假，從台灣最南端的屏東出發，展開全台傾聽之旅，怎樣才能創造出“2．0版韓流”？



彭基原告訴中評社，韓國瑜高喊“我要出征”，由南揮軍北上，就像當年國民革命軍北伐，會贏得民心與認同，去年選高雄市長，憑藉著“一碗魯肉飯、一瓶礦泉水”贏得民心，現在靠的是“一個清楚的‘治國’理念、一面青天白日旗、一群自動自發挺韓的貪食蛇車隊”，可以把台澎金馬的民心士氣連接在一起。



他認為，韓國瑜自己拼大選，更重要目的是讓所有黨提名“立委”參選人，透過“2．0版韓流”，通通全壘打。



彭基原分析，雲林以南21個“立委”席次，2016大選，國民黨全部掛零，完全被民進黨完封，距離大選剩下三個月，屏東、高雄、台南、嘉義到雲林，一路往北走，藉由“母雞”、“小雞”的合體作戰，把韓流的威力與光環“灌”給藍營選將。



他說，如果雲林以南“立委”席次，國民黨可以一舉突破五席，過去“掛零”，現在五席，來回就是十席，雲林還是韓國瑜妻子李佳芬家鄉，韓國瑜是雲林的女婿，從雲林開始立下灘頭堡，會激起藍軍反攻士氣，在台南，韓國瑜洪秀柱的合體，“韓柱”若能擊垮全台最綠王定宇的話，民進黨2020大概垮掉一半。



彭基原指出，在非六都的縣市，好比基隆市、新竹市、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣以及離島金門、澎湖、馬祖等九縣市，都是單一縣市、單一“立委”（2016新竹縣只有一席，2020增加兩席），2016藍綠戰況是2比7，如果2．0版韓流發揮，藍綠變成7比2，國民黨拿七席，加上雲林以南藍軍拿5席，30席有13席是藍軍，氣勢跟著上漲，再搭配桃竹苗客家族群，長期藍大於綠，再點燃雙北，捍衛“中華民國”熱情，明年1月11日會贏得勝利。



他認為，只要在最綠的地盤，縮短差距，最藍的地盤，拉大差距，搭配政黨票，讓不分區席次極大化，2020會再度看到韓流的威力，屆時雲林以南“綠油油一片”被顛覆，尤其洪秀柱若在台南選區拿下一席，綠叢中一點紅，更有大勝意義。



彭基原說，韓國瑜現在展開土地傾聽之旅，一個縣市一個縣市跑，可以針對不同縣市的特性，提出相關政策，尤其每場座談會，會有人拋議題，好比在墾丁與觀光業座談，有業者高喊：“我要陸客”，這就是拋球，對韓來說是“好球”，給韓用心揮棒，對民進黨來說是“壞球”，直擊執政的重大缺失。



他說，韓國瑜過去沒有請假，還沒有辦法直球對決，蔡英文身旁，蘇貞昌的行政團隊還可以幫忙防守，現在韓到地方座談、每週揮棒打擊，會把民進黨打得落花流水，韓蔡之爭的“黃金交差”應該提早到11月初就看到。

