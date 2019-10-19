中評鏡頭：卓榮泰鄭文燦這動作　洩漏了年齡

卓榮泰、鄭文燦、鄭運鵬為了仔細看螞蟻，拿掉眼鏡，也洩露年齡，老花看不清楚。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月19日電（記者 黃文杰）民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦，被視為民進黨中壯世代，身強體壯，正值人生精華，不過18日傍晚來到桃園市龜山區，參觀全台第一家以螞蟻生態主題的“螞蟻帝國”，一個觀察螞蟻的動作，當場洩漏年齡，一群人拿掉眼鏡，掩蓋不住老花窘態，兩眼視茫茫。



參觀“螞蟻帝國”，年輕創業家王秉誠依序向卓榮泰、鄭文燦介紹螞蟻的特色，以希氏巨山蟻工蟻、兵蟻體型差異懸殊，且蟻后更是巨大，卓開完笑說“這就是鄭文燦啦”。



綠軍在桃園，有所謂“三鄭”連線，也就是綠委鄭寶清、鄭運鵬，加上桃園市長鄭文燦，專門來“三振”國民黨。



卓榮泰18日下午相繼跑了桃園第四選區（桃園區）的鄭寶清、第一選區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）鄭運鵬，藉由蔡英文後援會成立，拉抬各選區“立委”參選人。



鄭運鵬在網路上有暱稱“月月鳥”，在綠營當中，和青年網路連結最順暢的現任“立委”，這次安排黨主席來參觀“螞蟻帝國”，跟在地青年座談，當中還來了一位剛果人伊馮。



台灣習慣看電視廣告，對於伊馮不陌生。因為伊馮拍過一支汽水（維大力）廣告，紅遍全台，一個外國人學著唸國語，反覆唸“維大力”，趣味橫生，被視為維大力先生，來台灣一段時間，住在桃園，不拍廣告，改行在桃園經營二手車進出口貿易，專門銷售到非洲。



伊馮分享在桃園的生活與創業，開場不忘對著卓榮泰喊“主席好”，這讓卓大樂，笑說全台73個選區，跑了26個選區，“第一次有剛果人叫我主席！”



卓榮泰還刻意強調，“連非洲也有民進黨部”，就設在南非，呼籲伊馮號召鄉親為民進黨加油。