潘兆民：韓國瑜果斷放棄訪美　把握翻盤機會

台灣東海大學政治學系教授潘兆民。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月19日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜確定放棄選前訪問美國的規劃，台灣東海大學政治學系教授潘兆民接受中評社訪問表示，訪美不是當選保證，現在是選戰最後2個多月，正是拚翻盤機會的關鍵肉搏戰，韓國瑜果斷放棄訪美行程，持續深入基層，聆聽民意，正可凸顯將心力留在台灣的決心。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



潘兆民受訪表示，美國對台灣政局的影響毋庸置疑，過去國民黨、民進黨候選人都以能否安排赴美訪問行程，做為榮獲美國加持的拉抬效應，所以相當看重美國行程的安排與接待規格，不過韓是否必要去美國，其實並不是這麼重要，因為訪美也不是保證當選。



他提到，並非每位大選候選人，去過美國就能順利當選，正如蔡英文首次在2012大選參選，也在2011年9月安排訪美行程，拜訪美國國會、副國務卿、國防部等看似高規格的行程，但最後結果仍是國民黨馬英九順利連任。



潘告訴中評社，韓國瑜已經正式向高雄市政府請假，距離明年大選僅剩84天，韓緊鑼密鼓的進行全台“土地傾聽學習之旅”，正如韓國瑜所言，由於全台各地仍有許多熱情邀約，加上台澎金馬等地區跑起來，至今今還未能跑完第一趟，如果要再用兩星期時間訪美，似乎難以完成他傾聽庶民的計劃。



此外，韓國瑜正面對激烈的大選，實無能力再去準備訪美行程，如準備不全又接待規格不如蔡英文出訪過境安排，極易遭致蔡陣營的攻擊。



潘兆民向中評社強調，更何況，在蔡政府執政不利下，兩岸關係陷入緊張對台灣經濟的負面衝擊，已經持續呈現。根據經濟部今年1到8月的統計，台灣對大陸出口，較去年同期減少6.9%，而陸客不來的衝擊更嚴峻，餐飲業、旅行業、零售業、休閒娛樂業及運輸服務業等皆受到相當大的損失，這些皆可成為韓國瑜選戰攻擊的標的。



潘兆民認為，每次大選中，扮演關鍵角色的中間選民是不看藍綠，也不太看重統獨立場，看重的是實質政策效益，及執政的能力。所以，現在的選戰主軸是要讓“人民有錢、台灣安全”的實質政策誘因，能感動中間選民，讓中間選民在優劣比較之後，能產生換黨執政的強烈期待。