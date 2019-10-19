黃介正：韓國瑜執政已規劃的對美軍購不變

韓國瑜“國政”顧問團外交組成員、前陸委會副主委、淡江大學副教授黃介正。(中評社 資料照) 中評社台北10月19日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜取消選前赴美訪問，“國政”顧問團外交組成員、前陸委會副主委、淡江大學副教授黃介正表示，美方與“國政”顧問團的共識是，韓若能執政，已規劃執行的軍購部分不會更改，同時美方會助台實質戰力增強。



黃介正表示，首先，從7月到現在3個多月來，韓國瑜“國政”顧問團成員，分組、分成好幾個梯次都赴美溝通，他也才剛赴美訪問返台不久，在美國都見到了相當層級的人員。



他強調，即使顧問團的成員、學者不是大選參選人，但都見到了美國相當層級的行政部門、重要智庫及具代表性的學者，都沒有被矮化或被冷處理的情形，也都很坦誠的在交換意見，所以美國質疑韓國瑜立場的空間並不存在。



其次，黃介正說，韓國瑜18日會見美國在台協會（AIT）主席莫健，是非常誠懇的告知莫健無法訪美的原因，所以韓不是透過媒體放話，或召開記者會發表一紙聲明，而是美國正式代表，且每次都會見到蔡英文的人也跑來看韓國瑜的時候，韓當面很禮貌的告知因為行程真的趕不及，所以不去，但不代表韓陣營從現在一直到選前，都不會再赴美溝通，這完全是兩碼子事。



他指出，韓陣營有發表聲明，說明韓國瑜取消訪美，而且也指出韓夫人李佳芬會代表赴美見僑胞，韓的核心幕僚與“國政”顧問成員，在未來的幾個月都會持續、綿密的與美方保持溝通。



未來選戰過程中，是否會被蔡英文民進黨陣營操作為韓國瑜“傾中拒美”？



黃介正認為，別人要怎麼作文章，其實也控制不了，只是說，因為沒去美國就叫“傾中”的話，這有邏輯上的錯誤，而且這麼操作，美國可能也會不高興。



黃介正告訴中評社，他主要是負責韓國瑜的“國防”政策這部分，他與美方溝通確認軍購方面，一是延續的部分，即目前已經建案的、執行的，以及美方承諾、已經決定的部分，韓國瑜當選後不會更改，。



二是革新的部分，台美軍事關係，軍購武器裝備只是一部分，還有很重要的一塊是未來韓國瑜若能執政，台灣實質戰力增強，也就是教育訓練演習後備動員都會以接近實戰作為標準。



另外，韓國瑜也強調“國防”要投資軍備，也要投資軍人，就是分近中遠程的軍事教育，先讓所有的軍事學校變成雙語學校，讓新一代的軍官能精通英語，其他像是後備動員、部隊管理等，都會考慮到軍人的福利，讓新一代的軍士官更國際化、有更多證照與能力。



黃介正向中評社指出，台灣的資源有限，不可能這也買那也買，美國也不是批准一項軍購後，台灣會立即變做“無敵鐵金剛”，因此台灣在吸收新武器裝備時，也要同時吸收新的作戰方法，所以不只是武器的現代化，也會有軍人的現代化。