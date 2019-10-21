林昶佐：2020民眾黨可能取代親民黨

林昶佐談到與柯文哲關係。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）退出時代力量、現為無黨籍“立委”林昶佐曾與台灣民眾黨、台北市長柯文哲關係不錯，但民眾黨在中正萬華選區提名現任市議員徐立信參選，形成競爭。，林昶佐接受中評社訪問表示，柯文哲雖然目前只是輔選“立委”，但仍應對兩岸政策說明清楚，“基本‘國家’定位”都不講清楚，用一直罵別人爭取支持”，這不是討論公共議題最好的方式。



至於首度參戰的台灣民眾黨會取代哪個政黨，林昶佐認為，民眾黨比較可能取代親民黨。為什麼不是取代時代力量？他表示，民眾黨對於中國態度比較友善，跟親民黨比較類似。



林昶曾任時代力量創黨工程隊總隊長，也是知名樂團閃靈主唱，曾獲金曲獎、“總統”文化獎。今年8月退出時代力量，以無黨籍參選台北市第五選區（中正區、萬華區）“立委”，民進黨該區沒有提名，禮讓林昶佐。



林昶佐過去與柯文哲關係不錯，也曾邀請柯站台，但林昶佐表態2020支持蔡英文連任，柯對林似乎難以諒解，林昶佐表示，每個要選“立委”的政黨，都迴避不了“‘國家’定位”，對中國態度是不可能迴避。由於2020大選後，“立法院”裡面的小黨可能扮演關鍵力量，民眾黨一定要告訴社會大眾，兩岸論述是什麼，至今都沒有看到他們提出來。



至於與民進黨關係，林昶佐表示，跟民進黨關係就是保持友軍的關係，4年來都一樣，在“國會”、地方都是這樣關係。不一樣意見就事論事論，不一樣議案也都曾有不同表態，但是有共識的地方就努力共同推進。他在地方服務案件也與民進黨在地議員合作，未來選舉就會一起結盟作戰。



林昶佐對中評社說，甚至跟在地國民黨里長也有合作案件，但因為他們掛國民黨籍，要支持黨籍參選人，“但是我們4年來互動應該點滴在心頭”。



明年“立委”選舉小黨是否有空間，林昶佐表示，他希望本土勢力要過半，他也和退出時代力量的“立委”洪慈庸等人組成跨黨派連線，希望擴大年輕力量的聯盟，除了民進黨之外，希望關鍵少數是本土力量，不是親中政黨，他們目前才積極串連認同本土的力量。



林昶佐說，他擔心若是台灣民眾黨加上國民黨在“國會”過半，未來台灣要在國際上被信任會比較辛苦，“別人願意賣你比較好武器嗎？”若親中政黨勢力過半，就會否決預算，那國際社會未來怎麼跟台灣交往？他還是認為，“國會”過半力量最好是本土力量。



柯文哲採取痛批兩大黨獲取選票是否有幫助？林昶佐反問，柯有兩黨都罵嗎？感覺都罵蔡英文，他無法得知最後結果是否能如柯所願，但用一直罵別人爭取支持，可能有一定作用，但不是討論公共議題好的方式。



國民黨2020參選人韓國瑜請假拼大選，是否激化藍綠選情，林昶佐認為，中正萬華選情是藍營優勢區，會用比較寬鬆的標準對待韓國瑜，我們也覺得有點無奈，如果變成去年那樣的選舉模式無法就事論事，對我們選舉當然比較不利，韓國瑜如果要激化語言衝選情，這種選法對台灣不是好事。