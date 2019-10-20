林佳新：大選勝負關鍵在喚起討厭民進黨記憶

“韓家軍五虎將”、國民黨台中市第一選區“立委”參選人林佳新。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月20日電（記者 林谷隆專訪）“韓家軍五虎將”、國民黨台中市第一選區“立委”參選人林佳新接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜開啟選戰模式，是對韓最有利的狀況，不受困在高雄市議會，每天回應對手與特定媒體的抹黑打擊，而是走遍全台，激起支持者熱情，讓沈默螺旋會重新轉起來。他認為2020大選勝負關鍵，就是如何重新喚起民眾去年九合一選舉討厭民進黨的記憶，讓這股熱度再度燃燒起來。



原本在雲林西螺務農的林佳新，因在去年九合一選舉，表態力挺韓國瑜而聲名大噪，被韓粉稱為“最強菜農”，林與高雄前里長陳清茂、高雄市前彌陀鄉長張文山、“杏仁哥”吳育全、電台主持人“強強滾”張銘誌，被外界稱為“韓流五虎將”。



林佳新在九月中，獲國民黨提名，參選台中市第一選區“立委”，對上民進黨籍“立法院副院長”蔡其昌，被視為藍綠對峙的激烈選區。



林佳新受訪表示，無論是韓家軍、韓粉，還是統稱韓國瑜支持者，對於支持韓國瑜的行動力是絕對不能忽視，我們極力期待韓國瑜翻轉台灣，所以無論韓民調比較低，輿論抹黑打壓，韓國瑜支持者心中的火苗是越燒越熱，所以最近韓家軍在彰化舉行“田尾起義”，還是看到有上萬名韓粉出席，即便韓本人是不會到場。



他告訴中評社，韓國瑜支持者挺韓的信心，是經過這幾個月的考驗，當國民黨初選後，看到黨內紛紛擾擾，外界一直在營造藍營內部不團結的現象，都無法真正不會傷到韓的本體，這要這一股韓支持者鐵了心挺韓，火苗就會越燒越旺，未來大有可為。



林佳新提到，這幾個月韓國瑜的民調，從四成多掉到三成多，這是因為韓被受困市議會，不斷要回應民進黨的抹黑打擊，現在進入選戰模式，是對韓國瑜最有利的狀況，當韓走遍全台，激起支持者熱情，沈默螺旋會重新轉起來。



他預測，2020大選勝負關鍵，就是如何重新激起民眾去年九合一選舉討厭民進黨的記憶，讓這股熱度再度燃燒起來。



如何再度激起韓流？林佳新認為，訴諸感性與理性並行，韓國瑜最大能量就是開啟選舉模式，以韓的直白易懂的語言與接地氣的庶民風格，藉由實際接觸，韓很容易打動感性選民的支持。另一方面，韓目前的“國政”顧問團都很優秀，而且每週都拋出大選政見，務實提出未來當選後的“國政”擘劃，讓理性選民相信韓是有能力治理“國家”。



韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千預測，韓國瑜支持度在11月中，可與蔡英文“黃金交叉”，這要如何辦到？



林回答，他認為孫大千預測不是說空話，挺韓態勢是大有可為，可以從韓國瑜競選起跑後，這幾天在屏東拜訪行程，地方反應相當熱烈，地方商圈、農漁會、原住民團體都給予正向評價，大家要了解屏東是最綠的縣市之一，還是蔡英文、蘇貞昌、蘇嘉全的故鄉，這樣的反應，讓我們信心大增。



林佳新強調，只要韓國瑜完成繞台兩圈的目標，的確可以建立地方與韓的連結性，這是人跟人接觸有溫度的連結，不是過去國民黨地方派系動員，或是砸行政資源來激化，就有辦法達到的效果。



如何將韓粉凝聚力轉成民眾對韓國瑜的支持度？他告訴中評社，很多人都說韓國瑜要“跨出同溫層”找到更多元的支持者，其實韓跟多數民眾一樣，就是基層出身的庶民，而且每個族群都有龐大的底層人口，韓要拉抬民眾支持度，最直接的方式就是開啟選舉模式，到地方基層走訪，



林佳新提到，韓國瑜在屏東拜訪行程，涵蓋農漁會、農民團體、原住民朋友、觀光業者，何嘗不正是“跨出同溫層”，這三天有跟韓接觸的民眾，親眼見證韓的為人處世，經過民眾口耳相傳，韓國瑜魅力不可擋，讓韓流再起。