韓柱合體台南搶票　拜廟人氣強強滾

韓國瑜跟洪秀柱在台南合體，聯袂拜廟引發關注。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月19日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜傾聽之旅18日晚間轉進台南龍崎文衡殿，與參選台南市第六選區“立委”的前國民黨主席洪秀柱合體。韓晚間8時10分抵達參香，隨行者包括洪秀柱、前台南縣議會議長李全教、藍營“立委”選將林燕祝、前“立委”高思博等人。當晚適逢龍山老祖文衡聖帝聖誕席開600桌請客，韓洪二人也被邀請至台上致詞，氣氛熱絡。



韓國瑜參香後被邀至廟埕前廣場舞台，簇擁人群高喊加油、凍蒜，一小段路足足走了近10分鐘。韓上台致詞避談政治與選舉，但聊到忠義精神爭取認同。台下近舞台前的民眾非常熱絡，周邊信眾反應似乎比較冷淡，也看得出台南確實是藍營的一大鐵板。雖然艱困，但韓與洪還是誠心誠意跟民眾祝賀，祈求國泰家戶民安。



韓國瑜致詞結束後入殿休息，並跟洪秀柱、台南市主委暨市議員謝龍介等人閉門會談達40分鐘，直至晚間9時15分車隊才緩慢離去。



韓國瑜與洪秀柱在台南首度合體，被問到韓國瑜因時間壓力取消訪美，洪秀柱向中評社表示，韓去不去都有他的考量，不管是怎樣她都支持。韓既已決定留在台灣，就代表韓認為他不能再浪費任何一分一秒。洪說，韓取消訪美，民進黨一定不會有好話，但韓要有自己的節奏，我們不要隨民進黨起舞。



韓國瑜與洪秀柱把握廟會慶典活動，在週五夜晚跟台南鄉親、信眾搏感情，企圖拉近藍軍在南台與選民的距離。