米爾斯海默：美國會保衛台灣 兩個原因

米爾斯海默在清華大學出席以“管理中美戰略競爭”為題的學者辯論。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月20日電（記者 徐夢溪）芝加哥大學政治學教授、“進攻性現實主義”理論的奠基人米爾斯海默17日在北京清華大學發表講話的時候表示，美國會保衛台灣，主要有兩個原因。



米爾斯海默是在清華大學出席以“管理中美戰略競爭”為題的學者辯論時做出上述表述。當日，他與清華大學國際關係研究院院長閻學通就中美關係與國際關係理論進行了一場公開辯論。



米爾斯海默認為，儘管美國和中國有一部分人認為，如果台灣現在受到威脅，美國不會為台灣提供防衛，但在他看來，美國會保衛台灣，有兩個原因。



一是，日本的堅持。日本一定會堅持保衛台灣。他說：“根據我的經驗，我們都低估了日本對保持台灣’獨立’的堅持程度，日本認為讓台灣保持‘獨立’非常非常重要。”



二是，維護聲譽和可信性是美國保衛台灣的一個重要目的。美國知道，如果不為台灣提供防衛，美國的聲譽和可信度將嚴重受損，這將嚴重影響它的同盟體系，包括韓國、菲律賓、日本等盟友。



米爾斯海默指出，如果中國經濟在接下來的二十至三十年繼續快速增長，美國總有一天將無法保衛台灣。台灣離中國這麼近，離美國那麼遠。中國的人均GNP（國民生產總值）已經越來越接近韓國、台灣和香港。



他建議，對中國來說，現在最好不要就台灣問題發生衝突，直到力量變化到與美國對抗時占優勢的時候，再一舉解決台灣問題。

