北京發佈“科創30條”將改革進行到底

中評社北京10月18日電／在18日舉行的2019中關村論壇重大成果發佈會上，北京市發佈“科創30條”，以更大力度將改革進行到底，為科技創新護航開路。



新華社報道，“科創30條”即北京市政府印發實施的《關於新時代深化科技體制改革 加快推進全國科技創新中心建設的若干政策措施》，是在新的歷史方位和時代坐標下，北京市為建設具有全球影響力的全國科創中心提供更大改革動力而出台的重大改革文件。



2016年9月，國務院印發實施《北京加強全國科技創新中心建設總體方案》，確定“三步走”戰略。目前，全國科創中心建設已邁出穩健“第一步”。“第二步”是到2020年，北京全國科創中心的核心功能進一步強化，科創體系更加完善，科創能力引領全國，形成全國高端引領型產業研發集聚區、創新驅動發展示範區和京津冀協同創新共同體的核心支撐區，成為具有全球影響力的科創中心，支撐我國進入創新型國家行列。



為提升創新活力，“科創30條”將通過職稱評審權限下放、財政科研項目經費調劑權下放、主管部門對章程賦予管理權限的事務不得干預、推動促進科技成果轉化立法等，擴大選人用人自主權、經費使用自主權和管理運行自主權。



在破除人才制度壁壘方面，“科創30條”聚焦優化培養機制、評價機制、因公出國（境）審批機制、外籍人才引進及服務機制等。例如鼓勵高校在人工智能、集成電路等領域設置新興學科，加大對優秀青年科技人才資助力度；為戰略科技人才及其核心團隊國際學術交流開闢審批護照簽證一體化服務通道；對符合條件的外籍高層次人才和急需緊缺人才，縮減工作許可和工作居留許可辦理時限；允許獲得中國永久居留權的高層次外籍人才延繳養老保險。



在科研管理方面，“科創30條”將推進“四個簡化”：簡化項目申報流程、簡化評估檢查流程、簡化儀器設備採購流程和簡化進口樣品通關程序。



北京推進科技創新中心建設辦公室秘書長，北京市科學技術協會黨組書記、主任許強表示，與以往改革文件相比，“科創30條”更加突出改革的系統性、集成性和協同性，更加突出含金量、動真格和破頑疾，更加突出接地氣、真管用和可操作，充分體現北京資源特點和先行先試製度優勢，力爭把制度優勢轉化為治理效能。