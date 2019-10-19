大華網路報：操弄“芒果乾”突顯兩岸政策失敗

果蔡政府真心認為ECFA對台灣經濟發展有正面助益，就該坦然承認過去犯下的錯誤。（資料照片） 中評社香港10月19日電／大華網路報19日發表“國政基金會外交及國防組”副研究員李正修的文章說，原先還擔心去年底敗選陰霾仍籠罩民進黨的蔡英文，自從化身成撿到槍的“辣台妹”之後，不僅以黨政力量擊退挑戰者賴清德，現在還享有“總統”大選民調的領先優勢，藍綠政黨近期的實力消長，似乎有利於她的連任。



然而，除了以平常心看待政黨競爭外，民眾其實更憂慮兩岸關係的未來走向與發展。更嚴重的是，倘若蔡英文真的擊敗國民黨“總統”提名人韓國瑜，依照其傲慢性格與僵化的意識形態判斷，她定然會將勝選扭曲成多數國人對其現行兩岸政策的支持，反而讓盪到谷底的兩岸互動雪上加霜。



文章說，事實上，前倨後恭、言行不一向來是民進黨兩岸路線的失敗主因，因為所有民進黨反對的事，最後都反撲執政後的蔡政府，搞得自己灰頭土臉。



回顧蔡英文2016年競選時，高喊將以“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例及其相關法律”來處理兩岸事務並維持台海現狀。這樣的口號在太陽花學運的“仇中”當道把持下，確實迷惑許多人民，也順利把民進黨推上台。然而，蔡英文處處口稱“台灣”或“這個國家”，就是不願遵守“中華民國憲法”的兩岸定位，違反自己對國家人民的承諾，結果當然是兩岸關係陷入對抗。如此對國家體制的操弄，不就是表裡不一的證據嗎？



再者，還記得把蔡英文拱上台的太陽花學運吧！許多領頭人物現在都在綠朝吃香喝辣，除了繼續以莫名的“恐共”、“仇中”或指控別人“賣台”的鬥爭戲碼爭取曝光度外，現在可能已經忘記當初是反對什麼，更不用說根本不敢向蔡政府說不！



文章說，若不是陸委會突然提到，“兩岸經濟合作架構協議”（ECFA）早已從大眾記憶中消失了。但要注意的是，不提起不代表就不存在，台灣許多產業過去經由ECFA早收清單享受的零關稅，讓本土企業得以繼續生存，這些都是民進黨及學運帶頭份子不敢公開承認的真相。



“經濟部長”雖仍強硬表示，取消ECFA早收清單對台灣影響不大。不過，陸委會副主委近日在記者會上表示，希望大陸不要片面取消ECFA早收清單，主委陳明通日前也坦承“ECFA整體而言對“我方”有利，希望持續下去”，還自豪兩岸小三通是民進黨政府最先推動的。蔡政府明明在享受馬英九政府留下的兩岸和平紅利，卻不願坦承，不就是欺騙百姓的行為。



要知道，當兩岸於2010年簽署ECFA之後，馬政府隨之也順利與新加坡及紐西蘭簽定雙邊FTA，其他東協國家也陸續表達與台灣洽談雙邊自貿協定的意願。就蔡政府力推的“新南向”政策角度來看，這正是馬政府想打開全球市場、以分散倚賴大陸風險的作法，卻被民進黨只為了自身政治目的而硬生生地擋下。



任誰都料想不到，一場街頭抗議導致台灣的對外經貿談判延宕了不止10年，現在的蔡政府根本走不出去，各國也已失去與台灣洽商FTA的興趣，只是成就了一群綠朝新貴，苦果卻由全體“國人”共同承擔。如果當時台灣能順利與這些國家洽簽完成，至少不必太擔憂即將上路的RCEP及CPTPP對台灣的衝擊。



文章說，如果蔡政府真心認為ECFA對台灣經濟發展有正面助益，就該坦然承認過去犯下的錯誤，才能重新找回兩岸協商的政治基礎，而不是為了選舉繼續操弄“芒果乾”，否則選後的兩岸關係實在難令人樂觀期待。