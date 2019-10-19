質疑蔡英文學位！彭文正倫敦開國際記者會

彭文正與林環牆在台灣時間18日晚間，於英國倫敦召開國際記者會。（圖:翻攝自“政經關不了”） 彭文正與林環牆在台灣時間18日晚間，於英國倫敦召開國際記者會。（圖:翻攝自“政經關不了”） 中評社台北10月19日電／蔡英文的學歷爭議延燒數月，媒體人彭文正與學者林環牆在台灣時間18日晚間 9 時，於英國倫敦的薩伏伊飯店（Savoy Hotel）召開國際記者會，針對蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士學位問題再度提出 6 大質疑；根據中央社報道，參與記者會的只有7名華人，英國主要媒體包括 BBC、《衛報》（The Guardian）等雖有受邀，但最後都未到場。



彭文正和林環牆在英國倫敦當地時間18日下午2時（台北時間晚間9時）於倫敦市中心的薩洛伊飯店（Savoy Hotel）舉辦記者會，事前廣發邀請函，據知英國廣播公司（BBC）等主流媒體均收到邀請。



綜合媒體報道，針對蔡英文的倫敦政經學院（LSE）博士學位問題，彭文正大動作跨海至倫敦召開國際記者會；他在開場時感言，自己曾在多年前到訪此地，如今舊地重遊目的是為了“開戰”，且是一場“正義之戰”！彭文正質疑，蔡英文的倫敦政經學院博士學位存在很大爭議，他懷疑蔡英文根本不具備博士資格。



記者會中，彭文正列舉他認為蔡英文博士學位證書上的可疑之處，並呼籲英國人民幫忙要求倫敦政經學院出面澄清：“蔡英文是否通過該校博士學位的所有資格？她有沒有通過口試？誰是她的論文審核委員？是否滿足倫敦政經學院的博士學位資格？為什麼在 2019 年 6 月之前，這份論文失蹤也從未公開發表？”



在40分鐘的記者會中，彭文正以投影片表達對蔡英文博士論文和LSE學位的質疑。林環牆則是公布獨立調查報告，表示對調查結果相當有信心，並強調他的調查動機不為選舉，而是為了維護學術尊嚴。



彭文正和林環牆因持續指控蔡英文偽造學歷，和台大法律系名譽教授賀德芬3人都已經遭蔡英文控告涉嫌妨害名譽。