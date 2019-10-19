韓國瑜今晚將到台南舉行大型造勢活動

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 韓國瑜19日台南行程。(中時電子報) 中評社台北10月19日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開土地傾聽學習之旅，19日晚間將到台南水萍塭公園舉行請假後第一場大型造勢活動，預估十萬人參加。台媒報道，韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義與6位“立委”參選人齊進場，營造大團結，現場還將射出“穿雲箭”，象徵將民進黨政府下架。



國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，會場以“中華民國”為主題，強調國民黨真正愛護“中華民國”，將有上萬面國旗飄揚畫面，現場有退役的三軍儀隊表演搭配，韓、馬、吳會在晚間7時同台，帶領國民黨台南6位“立委”，營造藍營大團結氣勢。



韓國瑜18日晚間到台南龍崎文衡殿參拜，與參選台南市第六選區“立委”的前國民黨主席洪秀柱合體。韓晚間8時10分抵達參香，隨行者包括洪秀柱、前台南縣議會議長李全教、藍營“立委”選將林燕祝、前“立委”高思博等人。當晚適逢龍山老祖文衡聖帝聖誕席開600桌請客，韓洪二人也被邀請至台上致詞，氣氛熱絡。



苗栗韓粉昨晚也在縣議會後方喵裡喵公園舉辦“庶民起義，苗栗發酵”挺韓大會，約5萬韓粉在寒風中齊聲高喊“韓國瑜凍蒜！”