中央統一戰線工作領導小組召開思想研討會

中評社北京10月19日電／中央統戰工作領導小組18日在京召開習近平總書記關於加強和改進統一戰線工作的重要思想研討會。中共中央政治局常委、中央統戰工作領導小組組長汪洋出席並講話。他強調，習近平總書記關於加強和改進統一戰線工作的重要思想來源於馬克思主義統一戰線理論，來源於中國特色社會主義實踐，來源於中華文化土壤，深刻回答了新時代要不要統一戰線、要什麼樣的統一戰線、怎樣建設統一戰線等重大問題，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，為做好新時代統戰工作提供了思想指引和行動指南。要學深悟透這一重要思想的精神實質和核心要義，把握新時代統一戰線的歷史方位，錨定統戰工作的使命任務，切實擔負起黨賦予統一戰線的光榮使命。



汪洋強調，學習的目的全在於運用。要把學和做結合起來、知和行統一起來，加強薄弱環節，改進不足之處，把科學真理的力量轉化為改造實踐的力量。要把加強理論學習作為經常性工作，組織開展多種形式的學習培訓，幫助各級統戰幹部特別是基層幹部在學思踐悟上不斷有新收獲。要堅持理論聯繫實際，把調查研究作為統戰工作的真經寶典和家常便飯，注意研究重大理論問題和重點難點熱點問題，及時發現和解決苗頭性、傾向性問題，總結推廣各地探索的好做法好經驗。要把提質增效貫穿統戰工作各領域各方面，推動統戰工作從注重“做了什麼”向“做出了什麼效果”轉變。要在構建大統戰工作格局上下功夫，鞏固黨和國家機構改革成果，推進機構、職能、人員全面融合，更好發揮各級統戰工作領導小組作用，著力夯實基層基礎。要切實加強統戰部門自身建設，提升政治能力、增強工作本領、弘揚優良傳統、錘煉過硬作風，堅決反對形式主義、官僚主義，不斷提高工作能力和水平。



尤權主持會議並作總結講話，強調學習貫徹習近平總書記關於加強和改進統一戰線工作的重要思想，是當前和今後一個時期統一戰線的重大政治任務。要提高政治站位、深化思想認識，加強組織領導、擴大學習宣傳，堅持問題導向、狠抓貫徹落實，加強研究探索、推動理論創新，不斷開創新時代統一戰線事業發展新局面。



肖捷、夏寶龍、巴特爾出席會議。中央統一戰線工作領導小組成員，各省、自治區、直轄市、副省級城市和新疆生產建設兵團黨委統戰部部長，有關專家學者出席會議。各民主黨派中央、全國工商聯負責同志和無黨派人士列席會議。



來源：人民網