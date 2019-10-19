全國人大常委會將審議多部法律草案

中評社北京10月19日電／10月18日，全國人大常委會法工委在北京舉行發言人記者會。全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在記者會上通報了即將召開的十三屆全國人大常委會第十四次會議擬審議法律草案的主要情況。十三屆全國人大常委會第十四次會議將於10月21日至26日舉行，擬審議密碼法草案、民法典婚姻家庭編草案、未成年人保護法修訂草案、預防未成年人犯罪法修訂草案等法律草案。



臧鐵偉介紹，本次將對民法典婚姻家庭編草案進行第三次審議。婚姻家庭編草案二審稿公開徵求社會公眾意見以來，共收到3.5萬多名網友提出的6.7萬餘條意見，主要集中在增加無效或者被撤銷婚姻中無過錯方的損害賠償請求權、明確界定因疾病撤銷婚姻中重大疾病的範圍、明確家庭日常生活需要的範圍、進一步完善夫妻共同債務等問題。此次三審稿修改的主要內容包括：一是增加了有關樹立優良家風、弘揚家庭美德、重視家庭文明建設的規定；二是關於確立最有利於被收養人的原則，為了更好地維護被收養的未成年人的合法權益，草案三審稿將我國已加入的《聯合國兒童權利公約》中關於兒童利益最大化的原則落實到收養工作中；三是關於無效或者被撤銷婚姻中無過錯方的損害賠償請求權，為保護無效或者被撤銷婚姻中無過錯方的權益，草案三審稿明確賦予無過錯方請求損害賠償的權利，規定婚姻無效或者被撤銷的無過錯方有權請求損害賠償。



此次擬審議的未成年人保護法修訂草案和預防未成年人犯罪法修訂草案也是媒體關注的熱點。臧鐵偉表示，針對校園欺凌現象，未成年人保護法修訂草案規定學校應當建立學生欺凌防控制度；學校對學生欺凌行為應當及時制止和處理，並通知被欺凌和實施欺凌行為的未成年學生的父母或者監護人；學校應當配合有關部門根據欺凌行為性質和嚴重程度，依法對實施欺凌行為的未成年學生予以教育、矯治或者處罰；對相關未成年學生應當給予及時的心理輔導和教育引導。



來源：人民網