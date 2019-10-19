趙少康：韓國瑜取消訪美　靠美國不會當選

趙少康。（照片：擷取自趙少康觀點YouTube） 中評社台北10月19日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜昨天上午會見美國在台協會（AIT）主席莫健時當面告知，因選舉行程滿檔，確定將取消赴美訪問。資深媒體人趙少康昨天在網路政論節目上表示，美對台灣有一定的重要性，但“總統”候選人靠美國不會當選，不過若美扯後腿就很討厭，因此要不要去美國，韓國瑜也在掙扎。



趙少康在網路政論節目《趙少康觀點》上指出，大家都在猜AIT主席莫健和韓國瑜見面幹嘛，有人認為是不是要談韓10月到美的事情。他認為，台灣真的很奇怪，“總統”候選人都要到美國去一趟，到底是測驗或面試呢？美對台灣有一定的重要性，但“總統”候選人靠美國不會當選，不過若美扯後腿就很討厭，因此要不要去美國，韓國瑜也在掙扎。



趙少康表示，當初國民黨前主席洪秀柱就沒去美國，今年她卻說感到後悔。而蔡英文在跟馬英九拚“總統”大選那一年訪美，就害了蔡英文，美國不可信，變來變去，若扯起後腿來也很麻煩。美國有他自己的國家利益，美曾說當時擔任“總統”的馬英九是“乖孩子”，所以對馬英九很好，蔡英文要挑戰馬，就給蔡出難題讓她難看，安排見面的官員層次就不高。現在美國又覺得蔡英文是“乖孩子”，美國和中國大陸戰略關係也改變了，以前是伙伴，現在是競爭者。因此蔡英文現在變成美國想要用的棋子。