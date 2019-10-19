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李克強會見先進製造業國際咨詢委員會成員
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2019-10-19 10:14:41
10月18日，國務院總理李克強在北京人民大會堂會見先進製造業國際咨詢委員會成員。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月19日電／國務院總理李克強10月18日下午在人民大會堂會見先進製造業國際咨詢委員會成員。來自寶馬、艾默生、賽諾菲、施耐德、空客、羅爾斯·羅伊斯等跨國公司負責人出席，圍繞促進中國製造高質量發展、產業數字化轉型、醫藥衛生改革、知識產權保護等提出建議。李克強同他們座談交流。
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