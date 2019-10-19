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楊潔篪出席第九次金磚國家安全事務會議
http://www.CRNTT.com   2019-10-19 10:15:09


中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（圖片來源：新華網）
　　中評社北京10月19日電／中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪17日至18日率團在巴西利亞出席第九次金磚國家安全事務高級代表會議。會議是為11月金磚國家領導人會晤進行政治準備。巴西總統博索納羅會見了各代表團團長。
 


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