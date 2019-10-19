山東：巡視整改＂回頭看＂發現問題337個

鐵腕反腐。（來源：新華社） 中評社北京10月19日電／為進一步推動巡視反饋問題整改到位，扎實做好巡視“後半篇文章”，今年8月，山東省委派出15個檢查組，利用兩周時間，對十一屆省委前四輪巡視整改情況開展了“回頭看”。共發現被巡視黨組織整改責任壓得不實、問題整改不夠有力、長效機制不健全等方面問題337個，有關情況向省委專門作了報告，省委主要負責同志對“回頭看”成果運用作出批示。



精心謀劃部署。7月26日，省委書記專題會議聽取了十一屆省委第五輪巡視情況匯報，省委書記劉家義強調，要加強對巡視整改落實情況的監督檢查，充分用好巡視成果，要求對十一屆省委前四輪巡視的地方、單位整改落實情況進行“回頭看”。省委巡視工作領導小組認真落實省委要求，第一時間對“回頭看”工作進行安排部署，在深入分析研判巡視整改現狀、認真聽取紀檢監察機關和組織部門意見的基礎上，制定了詳細的工作方案，抽調紀檢監察、組織、巡視有關幹部組成檢查組，按照統籌兼顧、突出重點的原則，從十一屆省委前四輪巡視的87個黨組織中，選取8個市、12個縣（市、區）、6個省直部門、4家省管企業，共計30個黨組織作為樣本開展整改“回頭看”，對巡視範圍、監督內容、時間節點、方式方法等提出明確要求，保證了工作順利推進。



堅持靶向聚焦。緊扣“整改落實”這一主題，各檢查組直奔問題去、緊盯難點查，重在發現整改存在的問題、剖析產生問題的根源、提出解決問題的建議。在監督重點上，列出了詳細的賬目清單和任務清單，即對照黨中央重大決策部署和省委要求，對照巡視反饋意見指出的問題和提出的意見建議，對照被巡視黨組織整改方案、整改台賬、整改報告，對照省委書記在聽取巡視情況匯報時點到的重點問題，對被巡視黨組織整改責任落實情況、整改方案落地情況、建章立制情況、整改體制機制問題、幹部群眾滿意情況、整改中出現的新情況新問題進行“六查六看”，全面客觀評估整改落實成效，著力發現整改不到位的“欠賬”、虛報瞞報的“假賬”和整改過程中衍生出的“新賬”，確保監督的針對性和實效性。



突出靈活高效。這次“回頭看”採取小隊作戰模式，每個檢查組配備6人、檢查兩個單位，每個單位一周時間，突出靈活機動、精簡高效的特點。各組除了使用查閱資料、個別談話等常規方式外，積極創新方式方法，對面上問題，靈活運用隨機抽查的辦法加以驗證；對具體問題，多採取不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同、直奔基層、直插現場“四不兩直”工作法，深入群眾、深入一線，明察暗訪，掌握第一手資料。各組共開展個別談話1156人次，查閱檔案資料20216卷本，開展下沉了解365次，實地查看整改現場471個，收到了良好效果。

