河南：對新選調的61名“90後”幹部崗前培訓

中評社北京10月19日電／河南省紀委監委今年面向全國選調了61名“90後”年輕幹部。近日，河南省紀委監委對新選調的年輕紀檢監察幹部進行了崗前培訓。省委常委、省紀委書記、省監委主任任正曉對年輕幹部即將到崗、忠誠履職提出期望和要求。他指出，大家要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，遵照習近平總書記對紀檢監察幹部隊伍提出的重要指示要求，切實系好紀檢監察人的第一粒扣子，走好新時代的長征路。



要對黨忠誠，不忘初心。始終樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。要絕對忠於黨、忠於祖國、忠於人民，忠於紀檢監察事業。要把習近平新時代中國特色社會主義思想學深悟透、入腦入心，矢志不渝地用以武裝頭腦、引領人生，指導實踐、推動工作。



要敬畏組織，不搞“幫圈”。時刻牢記自己的黨員身份，愛黨、為黨、憂黨、護黨，一生聽黨話、跟黨走，時刻遵黨紀、守黨規。做到心中裝著組織，自覺敬畏組織，凡事依靠組織。自覺遠離“人情風”、“關係圈”，不搞團團夥夥、拉拉扯扯、幫幫圈圈，不跑“關係”、不找“靠山”，只信組織、不信“關係”，始終做黨的人、聽黨的話、幹黨的事業。



要務實重幹，不尚空談。要養成既嚴又實的作風，在工作和生活中，講實話、辦實事、查實情、求實效，老老實實為人、踏踏實實幹事，做到既仰望星空、胸懷大志，又腳踏實地、勤勉工作，爭當新時代紀檢監察事業的實幹家。



要守住底線，不碰紅線。習近平總書記對廣大紀檢監察幹部提出了“忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔”的重要要求，要始終銘記和踐行踏進省紀委監委機關大廳就赫然入目的這“十六個金色大字”，時刻對照檢視，嚴守紀律規矩，始終講黨性、重品行、做表率，保持清廉自守，做到潔身自好，耐得住寂寞、守得住清貧、抵得住誘惑、防得住“圍獵”，做一名忠誠乾淨擔當的紀檢監察幹部。



（來源：中央紀委國家監委網站）